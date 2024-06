Kaczyński nie był zmartwiony porażką PiS w wyborach. Szef gabinetu Dudy: Nic nie zastąpi zwycięstwa

Prezydencki minister Wojciech Kolarski nie dostał się do europarlamentu. Marcin Mastalerek w Polsat News przyznał, że Andrzej Duda przeżył ten wynik „bardziej jako przyjaciel”. – Prezydent jest twardym politykiem. Zrobiło na mnie wrażenie, jak dobrze zniósł to minister Kolarski. Jeżeli w życiu nie potrafisz przegrywać, to nie będziesz umiał wygrywać. Trzeba się tego nauczyć – mówił doradca głowy państwa.

Porażka Wojciecha Kolarskiego w wyborach. Marcin Mastalerek komentuje



Zdaniem Mastalerka Kolarski zapłacił „frycowe” w wewnętrznej walce Prawa i Sprawiedliwości. – Myślę, że to bardziej PiS nie wykorzystało wielkiego potencjału, jaki stał za tym, żeby prezydent wspierał ministra Kolarskiego. Myślę, że to im bardziej powinno zależeć na tym, bo to człowiek, który przynosił nowe głosy na listę – kontynuował szef gabinetu Dudy.

Mastalerek chwalił Marlenę Maląg i Ryszarda Czarneckiego, którzy przeskoczyli prezydenckiego ministra, startującego z pierwszego miejsca na liście. Współpracownik Dudy ocenił, że „40 dni to za krótki czas, żeby przebić się z komunikatem”. – Ciężko robić kampanię, będąc osobą nierozpoznawalną i dowiadując się dzień przez rejestracją, że nie startuje się z Podlasia, tylko z Wielkopolski. PiS powinno wyciągnąć wnioski, bo przeskoczono 4-5 innych liderów ich list – zauważył Mastalerek.

Prezydencki minister nie dostał się do europarlamentu. Szef gabinetu Andrzeja Dudy krytykuje PiS

Szef gabinetu prezydenta kontynuował, że minister Kolarski sobie poradzi, bo jest doświadczonym człowiekiem. – Przed chwilą był na spotkaniu z prezydentem Trumpem, wcześniej z Bidenem. To na miejscu PiS chciałby mieć takiego doświadczonego człowieka w PE – stwierdził. Mastalerek wziął też porażkę na własną klatę. Na koniec wątku ocenił, że wątpi, aby PiS wyciągnęło wnioski, skoro nie zrobiło tego po wyborach parlamentarnych.

Doradca Dudy odniósł się też do słów Jarosława Kaczyńskiego, według którego nie ma powodów do zmartwień. – Nic nie zastąpi zwycięstwa. Nie można udawać, że się nic nie stało. Platforma Obywatelska nie zawdzięcza zwycięstwo sobie, tylko Prawu i Sprawiedliwości, które nie zmobilizowało swoich wyborców, którzy dwa miesiące wcześniej byli przy urnach – zakończył Mastalerek.

