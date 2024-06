Holland nie zostawiła suchej nitki na Tusku. „W tragedii zobaczył polityczne złoto”

Od wielu dni sytuacja na granicy polsko-białoruskiej stała się tematem numer jeden w mediach. Najpierw pojawiała się informacja o tragicznej śmierci 21-letniego żołnierza, który został zraniony nożem przez migrantów.

Następnie ujawniono, że trzech żołnierzy zostało zatrzymanych przez Żandarmerię Wojskową w związku z oddaniem strzałów ostrzegawczych, co miało zostać potraktowane jako przekroczenie uprawnień. Dodatkowo przez cały czas pojawiają się sugestie, że Rosja przy wykorzystaniu Białorusi będzie szykować kolejne prowokacje przy granicy z Białorusią, aby w ten sposób próbować zdestabilizować sytuację w naszym kraju.

Granica z Białorusią. Agnieszka Holland o śmierci żołnierza

Śmierć Mateusza Sitka wywołała falę krytycznych komentarzy pod adresem aktywistów, którzy pomagają migrantom przy granicy z Białorusią. Fala negatywnych opinii spadła także na Agnieszkę Holland w związku z jej filmem Zielona granica. – Winią mnie za to, że jestem odpowiedzialna za sytuację na granicy polsko-białoruskiej, za ataki grup migrantów, które są prawdopodobnie przemieszane z funkcjonariuszami służb białoruskich. No i za śmierć polskiego żołnierza – powiedziała reżyserka.

W rozmowie z Onetem artystka przyznała, że śmierć 21-latka wywołała u niej gwałtowne emocje. – Na szczęście nie było dotąd ofiar wśród ludności polskiej i wśród służb mundurowych. Jedynymi ofiarami byli żołnierze i pogranicznicy, którzy popełnili samobójstwa. Mamy natomiast wiele ofiar wśród emigrantów, wśród ludzi w drodze. Ten żołnierz, który teraz zginął, to pierwsza ofiara. Płakałam, kiedy się o tym dowiedziałam – zapewniła.

Agnieszka Holland skrytykowała Donalda Tuska

Przy okazji reżyserka nie szczędziła słów krytyki pod adresem Donalda Tuska. Zapowiadane przez polskie władze zmiany przy granicy, które mają poprawić nasze bezpieczeństwo, Agnieszka Holland oceniła negatywnie. – Donald Tusk, zobaczył w tym polityczne złoto. Podobnie jak przedtem Mateusz Morawiecki. Premier zrozumiał, że granica może stać się pokazem sprawczości i znaczenia – stwierdziła.

Zapytana, czy kwestie bezpieczeństwa przy granicy z Białorusią pomogły KO wygrać wybory do PE, reżyserka odparła, że Donald Tusk miał wielkie szanse, żeby wygrać i bez tego, to znaczy bez spuszczania demonów nacjonalizmu i rasizmu w taki sposób, w jaki to było zrobione. – Nieodpowiedzialne jest mieszanie wszystkiego ze wszystkim. Nacisk, presja, wojna hybrydowa. Przez to zbudowano mur, który okazał się bardzo nieszczelny – podkreśliła.

Czytaj też:

Ćwiczenia Białorusi przy granicy z Polską na żądanie Łukaszenki. „Nie są spontaniczne”Czytaj też:

Zmiany przy granicy z Białorusią. MSWiA zdradziło szczegóły