Na Manowską sypią się gromy. Sędziowie alarmują Andrzeja Dudę i Donalda Tuska

Część sędziów Trybunału Stanu wystosowała pismo m.in. do prezydenta i premiera. „Stoimy na stanowisku, że jest to celowe działanie zmierzające do obstrukcji działania Trybunału Stanu” – czytamy.

„Kierując się poczuciem odpowiedzialności za zgodne z prawem funkcjonowanie Trybunału Stanu, którego jesteśmy członkami, a także powinnością zapewnienia działania tego organu w sposób, który pozwoli na wykonywanie jego konstytucyjnych zadań, zawiadamiamy o niewykonaniu przez Przewodniczącego Trybunału Stanu Panią Małgorzatę Manowską jej prawnego obowiązku, tj. obowiązku zwołania pełnego składu Trybunału Stanu w terminie wynikającym z przepisów prawa” – czytamy w liście, pod którym podpisało się ośmiu sędziów Trybunału Stanu. Sędziowie alarmują prezydenta i premiera. „Celowe działanie” „Stoimy na stanowisku, że jest to celowe działanie zmierzające do obstrukcji działania Trybunału Stanu” – podano dalej. Jak poinformowało RMF FM, które jako pierwsze dotarło do treści dokumentu, pismo o cytowanej treści otrzymali prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz minister sprawiedliwości i prokurator krajowy. Rozgłośnia przypomina, że w obecnym stanie prawnym decyzje o wszystkich istotnych działaniach Trybunału Stanu zależą od Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej, która TS kieruje z urzędu. Jej władza – wyznaczania składów orzekających, protokolantów, sprawozdawców i przewodniczących oraz terminów rozpraw – oparta jest na regulaminie Trybunału Stanu, który został uchwalony w 2022 roku. O zmianę regulaminu, która zakładałaby wprowadzenie losowań składów orzekających i jawności postępowań, od kilku miesięcy zabiega grupa sędziów wybranych głosami obecnie rządzącej koalicji. Trybunał Stanu – kto może przed nim stanąć? Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą m.in.: prezydent Rzeczypospolitej, prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, prezes Narodowego Banku Polskiego, prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, a także Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. Czytaj też:

