Obajtek może mieć pierwsze problemy w PE. Budka przedstawił szczegóły

Daniel Obajtek startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu numer 9 obejmującego województwo podkarpackie. Były szef Orlenu miał być lokomotywą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w regionie. Z danych PKW wynika, że uzyskał on 171 689 głosów i uzyskał mandat. Od momentu ogłoszenia wyników wyborów Daniela Obajtka chroni europoselski immunitet.

Daniel Obajtek a immunitet europosła

Jak się jednak okazuje, nie oznacza to, że były prezes Orlenu uchroni się w ten sposób przed ewentualnymi zarzutami. – Sprawy, których dotyczą śledztwa, są bardzo poważne. Jego wybór do Parlamentu Europejskiego jednak istotnie przedłuży śledztwa ze szkodą dla procesu rozliczania sprawowania przez niego funkcji prezesa Orlenu – powiedział prawnik, prof. Michał Romanowski. – Biorąc pod uwagę zarzuty, o których się mówi w kontekście byłego prezesa Orlenu, immunitet będzie stosunkowo łatwy do ściągnięcia – dodał.

Borys Budka zapowiada kroki przeciwko Danielowi Obajtkowi

W rozmowie z TVN24 Borys Budka zadeklarował gotowość do przedstawienia na forum Parlamentu Europejskiego wnioski o uchylenie immunitetu Daniel Obajtka. – Takim epizodem, mam nadzieję, szybkim będzie sprawozdawanie wniosku o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Oczywiście jeżeli tylko będzie taka potrzeba, to bardzo chętnie przedstawię to, co tutaj w Polsce zgromadzone będzie na jego temat. Ale to jest kwestia jeszcze pewnie kwestia kilku miesięcy i pracy prokuratury – stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Dla mnie najważniejsze jest to, żeby prokuratura przełożyła na materiał procesowy to, co widziałem w dokumentach, które były zgromadzone przez polskie służby. Według mnie pan Obajtek powinien stanąć przed sądem, powinien odpowiedzieć za to, co działo się za jego rządów w Orlenie – zaznaczył polityk.

