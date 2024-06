Czy Czarzasty jest dobrym szefem Lewicy? Zawiła odpowiedź Nowickiej

Tematem „Śniadania w Trójce” były powyborcze rozliczenia, m.in. słaby wynik Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W wyborach do PE Lewica uzyskała 6,3 proc. poparcia, co przełożyło się na zdobycie tylko trzech mandatów. Wanda Nowicka mówiła, że partię czeka głęboka analiza.

Prowadząca zapytała Wandę Nowicką, czy Włodzimierz Czarzasty jest dobrym szefem.

Nowicka o sterach na Lewicy. „Chciałabym, by w przywództwie były kobiety”

– To nie jest pytanie, na które, tak sobie, można odpowiedzieć – odparła Nowicka. Dodała, że o szefostwie będą decydowały ciała statutowe. – Jestem przekonana, że szybciej niż później dojdzie do decyzji personalnych podjętych przez partię w sposób demokratyczny. Bardzo chciałabym, żeby w ścisłym przywództwie były kobiety, to by nas uwiarygodniło w oczach elektoratu – powiedziała Wanda Nowicka.

Doradca prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Poboży stwierdził zaś, że Donald Tusk wykonał „sprawny manewr” kanibalizowania Lewicy i przejmowania jej postulatów programowych. Wanda Nowicka mówiła, że w Europarlamencie „nie liczy się ilość, a nie jakość”, a eurodeputowani Lewicy byli dotychczas widoczni.

Wynik Lewicy nie uszedł uwadze byłego premiera Leszka Millera. „Trzeba przyznać, że Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń po mistrzowsku wykonali plan umieszczenia w Parlamencie Europejskim trójki posłów: Joanny Scheuring-Wielgus, Krzysztofa Śmiszka i Roberta Biedronia” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

W rozmowie z RMF FM Włodzimierz Czarzasty był pytany o to, czy bierze pod uwagę ustąpienie z funkcji współprzewodniczącego Lewicy.

— Każda decyzja jest możliwa. Zbierzemy Zarząd, Radę Krajową. Ja dopuszczam w swojej głowie emocjonalnie każdą decyzję. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli to to przemyślimy, jeżeli będzie taka decyzja — nie będzie tu żadnej walki w tej sprawie – mówił. Dodał, że badania, które przyniosą odpowiedzi na słaby wynik w wyborach mogą być zrobione we wrześniu, jak ludzie wrócą z wakacji.

