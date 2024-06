O tym zdjęciu zrobiło się szczególnie głośno. „Niebywałe jak straszy się ludzi”

W sobotę w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie migrantów, które wywołało falę spekulacji i lawinę komentarzy. Profil „Służby w akcji” zamieścił fotografię, na której cudzoziemcy czekają na przystanku autobusowym.

„Zgłosiła się do nas radna sołecka i sołtys Czerlonki w gm. Białowieża, poprosiła nas o pomoc w nagłośnieniu tematu, bo nikt im nie chce pomóc. Praktycznie codziennie, przez większość dnia na przystanku przesiadują imigranci, którym udało się nielegalnie przedostać przez granicę” – czytamy. Z jej relacji wynika, że „ludzie boją się wyjść wieczorami na ulice, a przez to, że przystanek jest ciągle okupowany dzieci boją się tam stanąć, by zabrał ich autobus szkolny” .

Ludzie boją się wyjść na ulicę przez migrantów?

Do sprawy odniósł się m.in. Mariusz Błaszczak. „Bardzo niepokojące doniesienia z Białowieży. Mieszkańcy alarmują o gromadzeniu się nielegalnych migrantów, głównie młodych mężczyzn, którzy korzystają z pomocy jednej z organizacji od lat utrudniającej służbę żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Z kolei na zachodzie Polski pojawia się coraz więcej doniesień o wypychaniu na naszą stronę granicy migrantów, którzy znaleźli się w Niemczech. Czy ktoś jeszcze nad tym panuje?” – pytał były szef MON.

Sprawę komentowali w niedzielę politycy na antenie Polsat News. Wicemarszałek Senatu i były wojewoda podlaski ocenił, że to „niesłychane, jak wprowadza się ludzi w błąd i się ich straszy”. – Ta grupa została zatrzymana przez SG i wprowadzona w procedury. Problem polega na tym, że czeka na przystanku, bo musi dotrzeć do ośrodka strzeżonego. Jest w procedurze, jest de facto już legalnie po stronie polskiej. Nie są to uciekinierzy, którzy się chowają na przystanku – przekazał Maciej Żywno.

Donald Tusk zabrał w niedzielę głos w sprawie afery wizowej i obecnej sytuacji na granicy. „A więc jeszcze raz. Sprowadzili SETKI TYSIĘCY migrantów z Azji i Afryki (zarabiając przy okazji na wizach) oraz rosyjskich i białoruskich “informatyków”, pomagając w budowie obcej agentury. Przykryć to chcą rasistowską propagandą. Liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku” – napisał premier .

