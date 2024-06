Migranci szturmują polską granicę. Schetyna: Tam nie ma już rodzin z dziećmi

W najnowszym raporcie Straży Granicznej przekazano, że 19 czerwca w regionie odnotowano 77 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Polskie służby ponownie zostały zaatakowane kamieniami i konarami drzew.

Schetyna o „nowym typie migrantów”

Do sytuacji przy granicy polsko-białoruskiej odniósł się Grzegorz Schetyna. Według senatora Koalicji Obywatelskiej „ci, którzy obecnie trafiają na pogranicze, to zupełnie inny typ uchodźców”. – W ostatnich dniach mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. W zasadzie tam już nie ma rodzin z dziećmi, tak jak to było na początku, w tym pierwszym etapie forsowania polskiej granicy – ocenił polityk. – Dzisiaj to są dobrze zorganizowane ekipy, która wiedzą, jak forsować ogrodzenie, jak rozwalać te kraty czy pręty. To jest cały zorganizowany system – tłumaczył były szef Platformy Obywatelskiej.

Były szef KO o sytuacji przy granicy polsko-białoruskiej

Według Grzegorza Schetyny „sytuacja na granicy z Białorusią nieco się w ostatnich dniach uspokoiła”. – To dlatego, że była stanowcza zapowiedź rządowych decyzji, twarda reakcja na śmierć żołnierza. Tutaj trzeba być bardzo konsekwentnym. Chciałbym, aby ta sprawa granicy, bezpieczeństwa, była wyjęta poza polityczny spór – stwierdził były marszałek Sejmu.

W ocenie polityka „to była dobra i sensowna decyzja, aby kierować tam oddziały policyjne, które są lepiej przeszkolone niż oddziały wojskowe w kwestii zatrzymywania forsujących granicę”.

Grzegorz Schetyna dodał, że „próby nielegalnego wejścia do Polski i napór na naszą granicę są konstruowane w Moskwie i w Mińsku”. – To jest element wojny hybrydowej. Jeśli opozycja tego nie rozumie i podważa wartość zapory na granicy to atakuje samą siebie. Przecież to oni skonstruowali zaporę. Dzisiaj łatwość sforsowania tej granicy jest szokująca, dlatego ten krytyczny odcinek, 40 km, trzeba bardzo dokładnie pilnować – powiedział w rozmowie z Polsat News.

