Andrzej Duda zakłopotany po pytaniu o „kulawą kaczkę”. „Ale w jakim sensie?”

W serii krótkich pytań Bogdan Rymanowski mocno zaskoczył Andrzeja Dudę. – Jestem kulawą kaczką, ale się nie przejmuje – powiedział dziennikarz. To pytanie nieco zakłopotało prezydenta. – Ale w jakim sensie? – dopytywała głowa państwa. – Amerykanie mówią tak o odchodzącym prezydencie – doprecyzował prezenter.

– To normalna kolej rzeczy, że moje urzędowanie po dwóch kadencjach się kończy. Jestem dumny z tego, że mogłem reprezentować moich rodaków przez dwie kadencje i że powierzyli mi ten mandat – odparł Andrzej Duda.

Kulawa kaczka – co to oznacza?

Kulawa kaczka (z języka angielskiego lame duck) to określenie, które jest niezwykle popularne w krajach anglosaskich. Termin ten zaczął być używany jeszcze w latach 60 XIX wieku. Odnosi się do tych polityków, którzy odchodzą z urzędu, ale nadal go sprawują, do czasu wyłonienia następcy. Mianem kulawej kaczki byli określani m.in. Aleksander Kwaśniewski czy Bill Clinton, którym kończył się limit kadencji lub ci, którzy przegrali wybory np. Lech Wałęsa czy Donald Trump.

Warto podkreślić, że wpływy kulawej kaczki na sytuację polityczną są zazwyczaj ograniczone, ponieważ skoro niedługo musi odejść z urzędu, mało osób liczy się z ich zdaniem. Z drugiej jednak strony nadal mogą podejmować bardzo ważne decyzje.

Andrzej Duda o sprawie migrantów z Niemiec

Andrzej Duda w rozmowie z Radiem Zet odniósł się również do niepokojących wieści płynących z granicy polsko-niemieckiej. Tamtejsza policja miała po raz kolejny przerzucić migrantów na polską stronę.

– To oczywiście działania nielegalne, skandaliczne wręcz bym powiedział, jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że niemiecka policja swoim radiowozem przejeżdża granice, korzystając tak naprawdę z tego, że nie ma kontroli granicznej i w ten sposób dokonuje push backu, czyli odwozi po prostu emigrantów do Polski. To absolutny skandal – powiedział prezydent.

