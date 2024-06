Przemysław Czarnek odebrał nagrodę „Dzbana Roku”. Pokazał, jak ją potraktował

Przemysław Czarnek otrzymał nagrodę „Dzbana Roku” w internetowym plebiscycie, który organizowali influencerzy z Make Life Harder oraz Michał Marszał z Tygodnika „Nie”. – Drodzy lewacy, polecam się na przyszłość, jeszcze dwie takie nagrody „Dzban Roku” i pewnie zamiast 121 tys. będę miał 150 tys. (głosów). Robicie mi tylko dobrze, ogromnie dziękuję. Postawię sobie ten dzban w biurze poselskim na biurku i będę przy nim nagrywał filmy: „Polskość to nie wstyd, polskość to duma” – komentował były minister edukacji w jednym z programów Kanału Zero.

Przemysław Czarnek zaimpregnował swoją nagrodę. „Żadna to wpadka”

W sobotę 22 czerwca Przemysław Czarnek opublikował na TikToku nagranie, na którym utrwalił proces udoskonalania otrzymanego dzbana. – Słaby materiał, trzeba go trochę zaimpregnować – powiedział polityk. – A na drugi raz, drodzy lewacy, to proszę od razu zaimpregnować. Jak nagroda, to nagroda – dodał w dalszej części krótkiego filmu. Na zakończenie nagrania polityk postawił dzban przy donicach ogrodowych.

Portal Fakt.pl poinformował, że Przemysław Czarnek nie uniknął wpadki, bo – jak w relacji na Instagramie przekazali rzeźbiarze z pracowni Laskowski-Sandecki, którzy wykonali nagrodę dla byłego ministra – „żywicy epoksydowej się nie impregnuje”.

Przemysław Czarnek nie zostawił tej publikacji bez odpowiedzi. „Podobno »żywicy epoksydowej się nie impregnuje«... A ja impregnuję. Żadna to wpadka, impregnat nie zaszkodzi i nadaje intensywności, co lepiej pasuje do moich donic. A poza tym pies wie z czego, wy lewaki, to robicie. Lepiej zaimpregnować” – napisał były szef Ministerstwa Edukacji Narodowej na portalu X (dawnym Twitterze – red.). „Dobrej, błogosławionej niedzieli” – dodał na zakończenie.

