PiS goni KO w nowym sondażu. „Pytanie, czy Tusk tej przewagi nie przehula”

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,4 proc. poparcia – wynika z najnowszego sondażu, który został zrealizowany przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. Prawo i Sprawiedliwość niewiele traci do lidera, a chęć oddania głosu na tę partię deklaruje 33,7 proc. badanych.

Podium zamyka Konfederacja (11,9 proc.). Na kolejnych pozycjach w zestawieniu uplasowały się Trzecia Droga (10,8 proc.) oraz Lewica (6,2 proc.). 0,5 proc. ankietowanych przekonuje, że chce głosować na inne partie, a 2,5 proc. nie wie, kogo poparłoby w wyborach.

Najnowszy sondaż wyborczy. Ekspert o przewadze KO nad PiS-em

Do wyników sondażu odniósł się prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Różnice między PiS i Koalicją Obywatelską w zasadzie są w granicach błędu statystycznego. Wyniki sondażu są też podobne do rezultatów wyborów do Parlamentu Europejskiego, z istotną różnicą: Trzecia Droga ma wyższe poparcie. To pokazuje, że te wszystkie opowieści o jej końcu, zjeździe i rozpaczy to był efekt pewnego powyborczego rozgorączkowania – ocenia socjolog.

Ekspert wskazał także, jaką konkretną przewagę ma Koalicja Obywatelska nad Prawem i Sprawiedliwością. – Ma dwóch w miarę pewnych sojuszników. PiS ma z kolei jednego i to wcale niepewnego – Konfederację. Pytanie, czy Tusk tej przewagi nie „przehula” – stwierdził prof. Jarosław Flis. – Kaczyński „przehulał” największą przewagę, która wyniosła go do władzy. Na początku kadencji wyborcy określający się sami jako prawicowo-solidarni przewyższali liczebnością tych liberalno-lewicowych jak 3 do 1. Po dwóch kadencjach PiS to się wyrównało – dodał socjolog w dalszej części wypowiedzi.

