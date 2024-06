20 tys. prób sforsowania polskiej granicy. Szef MON: Atakują nas hordy bandytów

– Dzisiaj mamy do czynienia z hordami bandytów, którzy atakują polską granicę i atakują polskich żołnierzy. Ich celem nie jest uzyskanie azylu. Ich celem jest zaatakowaniem funkcjonariuszy. Są do tego przygotowywani i szkoleni. Jest to najwyższy poziom wojny hybrydowej skierowanej w Polskę – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie.



- Chcę zapewnić wysoką izbę, że służby państwa działają na rzecz ujęcia sprawcy haniebnego zamachu, który doprowadził do śmierci żołnierza. Prędzej czy później bandyta zostanie pojmany i ukarany. Państwo polskie nie spocznie dopóki tego który naruszył naszą granicę i dokonał precyzyjnego dźgnięcia, nieprzypadkowy, ale z intencją utraty życia – zostanie ukarany – dodał szef MON.

Polityk zaznaczył, że poziom agresji jaki jest skierowany w stronę naszych żołnierzy jest widoczny po liczbie strzałów ostrzegawczych. – W 2021 r. oddano strzałów alarmowych 886, w 2022 r. 468, w 2023 r. 320, do czerwca tego roku funkcjonariusze oddali 1390 strzałów alarmowych. Jest to wyspecjalizowana komórka. Moim zdaniem rekrutowanych. Liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy to w tym roku prawie 20 tys. – wyliczał.



