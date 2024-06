Zdjęcie posłanki PiS i Łukasza Schreibera. Marianna Schreiber: „Rozwodowe”

W Sejmie znalazło się 25 nowych posłów, którzy zastąpili swoich partyjnych kolegów po tym, jak ci dostali się do europarlamentu. Politycy złożyli już ślubowanie. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka dodała, że „zmieniła miejsce w Sejmie, ale to nie zmienia jej zaangażowania i determinacji do działania dla Polski”. Powitała też nowego sąsiada, którym został Łukasz Schreiber.

Anna Krupka wstawiła zdjęcie z Łukaszem Schreiberem. Zaroiło się od komentarzy



Pozornie banalny wpis wywołał duże zaangażowanie wśród obserwujących. Krupka wdała się w wymianę zdań z jednym z internautów. Najpierw napisała, że „wcześniej jej sąsiadem był minister Dariusz Piontkowski, którego serdecznie pozdrowia”. Potem dodała, że „zajęła miejsce wiceprezesa PiS posła Mariusza Kamińskiego, który został wybrany europosłem”.

„Mariusz Kamiński zdobył 110 tysięcy głosów. Od 13 grudnia służby Tuska walczą z nim i Maciejem Wąsikiem. Polacy pokazali, że nie godzą się na to bezprawie. Razem zdobyli 200 tysięcy głosów” – zareagował internauta. „Dlatego wyraźnie napisałam POSŁA, który został wybrany do PE dwa tygodnie temu. Wcześniej miejsce Mariusza Kamińskiego w Sejmie pozostawało wolne, tak jak Macieja Wąsika, bo cały czas byli posłami na Sejm” – odpowiedziała polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Internauta uderzył w intelekt Marianny Schreiber. „Mąż cenił mnie zawsze za coś innego”

Pod wpisem komentarz zamieściła też Marianna Schreiber. „» Rozwodowe«. Pasujecie do siebie” – napisała. „A mówią, że to ja jestem czarną owcą PiS…a tu takie rzeczy” – włączył się do dyskusji były poseł PiS Przemysław Czarnecki. „Będziesz mu Mariannę przypominać. Ten sam poziom intelektu” – zwrócił się z kolei inny z internautów do Krupki. „Mąż cenił mnie zawsze za coś innego” – zareagowała Marianna Schreiber.

