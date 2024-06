Radosław Sikorski wywołał burzę za oceanem. Wystarczyło jedno zdanie

Radosław Sikorski zamieścił w mediach społecznościowych wpis w języku angielskim. Szef polskiego MSZ nawiązał do historycznych wydarzeń. „Marek Aureliusz był wielkim cesarzem, ale zawalił sukcesję, przekazując pałeczkę nieudolnemu synowi, Kommodusowi. Te katastrofalne rządy zapoczątkowały schyłek Rzymu” – napisał polityk Koalicji Obywatelskiej. „To ważne, jak radzimy sobie ze swoją podróżą ku zachodzącemu słońcu. Trzeba dobrze rozegrać swoje odejście” – dodał minister spraw zagranicznych.

Radosław Sikorski nawiązał do Joe Bidena?

Chociaż we wpisie nie wymieniono nazwiska żadnego współczesnego polityka, portal Politico uznał, że jest to komentarz do pierwszej przedwyborczej debaty Donalda Trumpa i Joe Bidena. Słowa Radosława Sikorskiego zostały odebrane jako przytyk pod adresem Demokratów.

Drew Hinshaw, dziennikarz „The Wall Street Journal”, zastanawiał się, „czy w ten sposób jeden z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych nawołuje do rezygnacji Joe Bidena z wyścigu o prezydenturę”.

Michael Weiss z portalu „The Insider” podkreślił, z kolei, że „wśród Europejczyków panuje dość powszechne przekonanie, że po pierwszej przedwyborczej debacie w USA jesteśmy niebezpiecznie blisko kolejnej kadencji Donalda Trumpa”.

Donald Tusk o debacie Joe Biden – Donald Trump

Wprost o starciu Joe Bidena z Donaldem Trumpem wypowiedział się natomiast Donald Tusk. – Bałem się tego, w sensie można się było spodziewać, że w bezpośredniej konfrontacji, w debacie nie będzie łatwo panu prezydentowi – ocenił premier.

Szef rządu podkreślił, że chociaż „nic się jeszcze nie rozstrzygnęło”, to ewentualna zmiana w Białym Domu „będzie też zmianą geopolityczną w wielu miejscach na świecie”. – Lepiej nie wywoływać wilka z lasu – podkreślił. Pytany o nieoficjalne doniesienia, według których w sztabie Demokratów po debacie nastroje są tak złe, że rozważana jest wymiana kandydata, odparł, że n„a pewno mają problem”.

