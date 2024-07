Jachira pokazała zdjęcie z Ikei. Takiej reakcji Stanowskiego nikt się nie spodziewał

Niedziela 30 czerwca była jedną z siedmiu w tym roku niedziel handlowych. Klaudia Jachira postanowiła skorzystać z możliwości zrobienia zakupów i wybrała się do Ikei. Fotografią ze sklepu postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych. „Moi znajomi wiedzą, że od dziecka uwielbiam Ikeę – w niedzielę także” – napisała.

Przy okazji polityczka przypomniała, że w piątek 28 czerwca Sejm skierował projekt częściowego przywrócenia niedzielnego handlu do prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W głosowaniu przepadł wniosek Lewicy i PiS o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. „Mam nadzieję, że to pierwszy krok do pełnej liberalizacji” – stwierdziła posłanka KO.

Krzysztof Stanowski kpi z Klaudii Jachiry

Niedzielne zakupy Klaudii Jachiry nie umknęły uwadze Krzysztofa Stanowskiego. „To może się pani tam zatrudni? W życiu chodzi o to, by robić to co się lubi (albo nawet uwielbia), a i państwo skorzysta” – ironizował szef Kanału Zero.

W odpowiedzi na ten wpis, jeden z internautów postanowił zapytać prezentera, czy nigdy w niedziele nie robi niczego, co absorbuje pracowników. „Nawet na lody pan nie pójdzie?” – zastanawiał się.

Krzysztof Stanowski odpowiedział przecząco. „Oczywiście, że robię. Na przykład zaraz zaczynam program, przy którym pracuje wiele osób. Odkąd skończyłem 14 lat, przepracowałem prawie każdą niedzielę. Na tym polegają media -” wyjaśnił.

Prezenter przypomniał, że kiedyś był przeciwko ograniczaniu handlu w niedzielę, ponieważ uważał, że zakaz przyniesie branży ogromne straty. Po czasie widzę, że nie położył handlu. Sam się przyzwyczaiłem, że w niedzielę na zakupy nie chodzę. Jest mi w sumie wszystko jedno, czy niedziele będą handlowe czy nie – wyjaśnił.

Stanowski nie zostawił suchej nitki na Jachirze

Nawiązując do Klaudii Jachiry szef kanału Zero stwierdził, że „uważa posłankę KO za arcyszkodnika, który nie ma żadnych intelektualnych predyspozycji do polityki”.

