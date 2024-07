Rosja rozwija wojnę hybrydową. „Przez trzy lata nie zrobiono wiele. Czas przygotować Putinowi odpowiedź”

Rosja niezmiennie próbuje dyktować warunki pokojowe, mające zakończyć wojnę w Ukrainie. I szuka dla swoich celów sojuszników.

Konferencja pokojowa, która miała miejsce w Szwajcarii, nie doprowadziła do niczego, co przybliżałoby zakończenie działań zbrojnych. I poza hasłami typu "nienaruszalność suwerenności" itp. niczego nowego, co miałoby wskazać Putinowi jego miejsce, nie wypracowano, a przede wszystkim nie wskazano, że warunkiem zawarcia pokoju przez Ukrainę jest wycofanie Rosji z terenów przez jej wojska okupowane.

Milczenie w tym temacie na pewno satysfakcjonuje Putina, sankcjonując aktualną sytuację, wynikającą z położenia walczących armii na froncie. Prawie 1/3 Ukrainy jest pod okupacją rosyjską. Po działaniach Kremla, który wyludnia z Ukraińców te terytoria oraz ściąga siły i środki do odbudowy zniszczonej infrastruktury miejskiej i przemysłowej, widać, że Putin nie zamierza w planach pokojowych rozważać wycofania się z zajętych terenów. Z Krymu też.