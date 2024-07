Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Dariusz Matecki ujawnił nowe informacje

Dariusz Matecki w rozmowie z "Wprost" zabrał głos w sprawie stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. – Widziałem się z ministrem Ziobro około dwa tygodnie temu. To jest człowiek, który wygląda jak, można powiedzieć, trochę po obozie koncentracyjnym. Jest totalnie zniszczony chorobą nowotworową – powiedział polityk Suwerennej Polski.

Dariusz Matecki o wezwaniu Zbigniewa Ziobry przed komisję. „Trochę nieludzkie”

– Dzisiaj ciąganie go po jakiś komisjach, które tak naprawdę są powołane tylko i wyłącznie pod poprzednie kampanie wyborcze, a teraz tylko po to, żeby siać jakąś nienawiść, to jest naprawdę słabe po prostu. Takie można powiedzieć trochę nieludzkie – kontynuował Matecki.

Poseł Suwerennej Polski jest przekonany, że „z całą pewnością, jak tylko Zbigniew Ziobro dojdzie do siebie, to będzie chciał sam pójść zeznawać przed komisjami, jak zrobił to prezes Jarosław Kaczyński”. Matecki stwierdził, że lider Zjednoczonej Prawicy „przyszedł i tak naprawdę rozłożył komisję, przed którą zeznawał”. – Sądzę, że tak samo będzie wyglądać kwestia przesłuchania ministra Ziobry – podsumował.

Zbigniew Ziobro o swoim stanie zdrowia

Zbigniew Ziobro o swoim stanie zdrowia mówił w wywiadzie dla Interii. Zaznaczył, że „rozpoczął walkę o życie”. Dotychczas były minister sprawiedliwości przeszedł operację wycięcia 20 cm przełyku, części żołądka oraz węzłów chłonnych. – Lekarze zbudowali nowy przełyk i niewielki żołądek, który umieścili nie w jego anatomicznym miejscu, lecz na prawym płucu. Nie da się jednak ukryć, że oznacza to dość radykalne okaleczenie organizmu. To niestety powoduje poważne konsekwencje – mówił.

Lider Suwerennej Polski wyznał, że ma już za sobą najbardziej skomplikowaną i najtrudniejszą operację. – Przede mną jeszcze jeden etap leczenia onkologicznego, do tego rehabilitacja i walka z powikłaniami. Na jesień zaplanowano badania, które – mam nadzieję – potwierdzą skuteczność terapii nowotworowej – powiedział. Ziobro zakończył, że przed nim „ostatnia faza walki z nowotworem”, a dotychczasowe „działania były radykalne i upatruje w nich szansę”.

