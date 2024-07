„Zaskakująca informacja” ws. Nowak. Przemysław Czarnek: Basiu, zastanów się, jesteś potrzebna

W czwartek 4 lipca wybrano nowego marszałka województwa małopolskiego, którym został Łukasz Smółka. Wcześniej, mimo większości PiS, pięć razy odrzucona została kandydatura Łukasza Kmity. Zachowanie partyjnych kolegów nie spodobało się Barbarze Nowak, która złożyła mandat radnej.

– Ja ich nazwałam zdrajcami i tego nie cofam. Dla mnie zdrada to zdrada. Za zdradę się karze, a nie nagradza. Wykonałam dzisiaj wolę wszystkich, całego klubu, zagłosowałam tak, jak sobie życzono, natomiast szczerze mówię: nie po drodze mi z takim układem. Ja tego nie jestem w stanie tolerować, taki mam honor i rezygnuję – wyjaśniła była kontrowersyjna kurator oświaty.

Łukasz Smółka marszałkiem sejmiku małopolskiego za Łukasza Kmitę. Barbara Nowak reaguje

– Muszę mieć możliwość patrzenia w sobie w lustro i z tego nigdy nie rezygnowałam. Nie mogę dla jakichś korzyści, obojętnie jakich, rezygnować z poczucia honoru. Zdrajcy nie powinni zasiadać na wysokich stanowiskach i dostawać nagrody za to, co zrobili – kontynuowała.

Nowak dodała też, że „nie toleruje konfabulacji, opowiadania na temat tego, jak zły jest sposób postępowania w Prawie i Sprawiedliwości”. – Padły gorszące dla mnie słowa czy to o roli pana prezesa, czy pana, który był kandydatem. Tak się nie robi – oceniła była małopolska kurator oświaty.

Była kontrowersyjna kurator oświaty składa mandat radnej. „Honor nie ma ceny”

„Nie uciekłam z pola walki. To nie był front. Po aktach szantażu, próbach przejścia do opozycji, nastąpił podział łupów. Wracający po zdradzie, jeszcze więcej dostali. Wyszłam, bo pamiętam, co obiecałam moim Wyborcom i nie sprzeniewierzę się ślubowaniu radnego. Honor nie ma ceny” – wyjaśniała Nowak w mediach społecznościowych już kolejnego dnia.

Przemysław Czarnek na łamach WP przyznał, że decyzja byłej kurator oświaty o zrzeczeniu się mandatu to „zaskakująca informacja”. – Jeśli jeszcze go nie złożyła, tylko zapowiedziała, to apeluję: Basiu, zastanów się, jesteś potrzebna Małopolsce. Jeśli jednak już go złożyła, no to trudno. Będzie ktoś wchodził w jej miejsce. Nie wydaje mi się, żeby ten ruch był dobry – ocenił były szef MEiN.

