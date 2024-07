Trela reaguje na ostry wpis Ziobry. „Uczciwi nie mają się czego bać”

Zbigniew Ziobro kilka miesięcy temu wycofał się z aktywnego życia politycznego ze względu na diagnozę rozległego nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do węzłów chłonnych i żołądka. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny koncentruje się na leczeniu, ale od czasu do czasu komentuje bieżące wydarzenia.

Zbigniew Ziobro: Dawny obóz totalnej opozycji przemienił się w totalną władzę

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych polityk odniósł się do głosowania, które odbyło się wczoraj w w sprawie Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości, poseł Suwerennej Polski stracił immunitet. Sejm większością głosów zgodził się również na to, by został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

„Pozbawienie immunitetu Marcina Romanowskiego, połączone ze zgodą na jego aresztowanie, okrywa hańbą Koalicję 13 Grudnia. Ślepi wykonawcy bezprawnych poleceń depczą w Sejmie demokrację” – napisał Zbigniew Ziobro. „Człowieka, który dobrze służył i służy Polsce, wydają w łapy bezwzględnych mścicieli: Tuska, Giertycha, Bodnara. Dawny obóz totalnej opozycji przemienił się w totalną władzę. Stosowane są metody rodem z mrocznych czasów stanu wojennego. Prześladowanie księdza, tortury, fabrykowanie zarzutów, aresztowania przeciwników politycznych, łamanie konstytucji i ustaw” – kontynuował.

Tomasz Trela reaguje na wpis Zbigniewa Ziobry. „Uczciwi nie mają się czego bać”

Zbigniew Ziobro stwierdził także, że „wyszło prawdziwe oblicze bandy, która przejęła władzę w kraju”. „Spod czerwonych serduszek i »uśmiechniętej Polski« wyszło zło w czystej postaci. To żądza zemsty, agresja, dążenie do likwidacji opozycji. Ale każda dyktatura kiedyś się kończy. Runie mur nienawiści Tuska i obronimy demokrację w Polsce” – zakończył.

Do ostrego wpisu Zbigniewa Ziobry odniósł się Tomasz Trela na portalu X (dawnym Twitterze – red.). „Uczciwi nie mają się czego bać. Zdrowia panie Zbyszku i do zobaczenia na Komisji. Wkrótce” – napisał poseł Lewicy, zastępca przewodniczącej komisji ds. Pegasusa.

Czytaj też:

Roszada w najnowszym sondażu. Lewica z małym sukcesemCzytaj też:

Jarosław Kaczyński dostał po kieszeni. Pominął kilka słów, będzie musiał zapłacić