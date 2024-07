Poseł PiS wzywa na pomoc Opus Dei. „Numerariusz za kratami”

Marcin Romanowski został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokurator Przemysław Nowak przekazał, że śledczy uzyskali materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie politykowi zarzutów popełnienia 11 przestępstw, w tym brania udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa.

Politycy PiS utrzymują, że akcja służb była nielegalna. Zbigniew Ziobro określił byłego wiceministra mianem „ofiary reżimu Donalda Tuska”. Samego premiera oskarżył o to, że „jest opętany zemstą i sięgnie po każdą niegodziwość, złamie każde prawo, by tej zemsty dokonać”.

Z kolei Arkadiusz Mularczyk przekazał, że „Sekretarz Generalna Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poinformowała go, że Rada Europy wystąpi do marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. sprzecznego z prawem zatrzymania Marcina Romanowskiego”.

Romanowski zatrzymany. Szrot wzywa na pomoc Opus Dei

Na zaskakujący wątek uwagę zwrócił Paweł Szrot. We wpisie w mediach społecznościowych przyznał, że „w całym skandalu z bezprawnym zatrzymaniem posła Romanowskiego nurtuje go jedno pytanie”. Były współpracownik Andrzeja Dudy postanowił więc zwrócić się o pomoc do „wyższej instancji”. „Szanowne Opus Dei, czy wasze wewnętrzne przepisy regulują sytuację, w której supernumerariusz wsadza za kraty numerariusza?” – dopytywał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Te słowa to nawiązanie do faktu, że Marcin Romanowski jest głęboko zaangażowany w działalność ultrakatolickiej organizacji Opus Dei. Polityk Prawa i Sprawiedliwości jest numerariuszem, czyli osobą świecką, która dobrowolnie żyje w celibacie. Dodatkowo numerariusze wspierają organizację finansowo. Jest to rodzaj „elity świeckich” we wspólnocie.

