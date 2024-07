PiS powiadomi instytucje międzynarodowe ws. łamania prawa w Polsce. Chodzi o znanego księdza

Posłowie PiS zorganizowali w Sejmie konferencję prasową. Mariusz Błaszczak tłumaczył, że jest ona „poświęcona sytuacji, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich kilku godzin”. – Można by to określić jako totalną kompromitację Donalda Tuska i jego ekipy, związaną z ewidentnym łamaniem prawa. Zresztą dzieje się to od samego początku rządów koalicji 13 grudnia, ale w tej sytuacji po raz pierwszy przyznał to sąd – powiedział na wstępie szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Konferencja PiS w Sejmie. Mariusz Błaszczak uderzył w Donalda Tuska ws. ks. Michała Olszewskiego

– My tego tak nie pozostawimy. O sprawie, która dotyczy właśnie permanentnego łamania prawa, będą powiadamiane instytucje międzynarodowe na czele z Radą Europy. Również złożymy odpowiedni wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten wniosek będzie dotyczył również przetrzymywanych, księdza Olszewskiego oraz dwóch pań, którzy są przetrzymywani w areszcie wydobywczym – kontynuował Błaszczak.

Były wicepremier podkreślił, że „wiele mówi się na temat niegodnego traktowania” tych osób. – To wszystko, w jaki sposób byli poniżani, w jaki sposób znęcano się nad nimi, wyczerpuje nowoczesną definicję stosowania tortur w naszej ocenie – przekonywał Błaszczak. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS domagał się również uwolnienia zatrzymanych osób.

Mocne słowa szefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości

– Z takimi praktykami nie może być do czynienia w państwie demokratycznym. My ufamy, że Polska zasługuje na to, żeby nasz kraj był wolny, więc sprowadzanie przez Donalda Tuska Polski do standardów niezwykle niskich – takich, jakie mają miejsce za naszą wschodnią granicą – jest niedopuszczalne i będziemy się temu bardzo stanowczo i mocno sprzeciwiać – podsumował Błaszczak.

Czytaj też:

Partia Prawo i Sprawiedliwość zmieni nazwę? „Nie będzie można ”je*** PiS„Czytaj też:

Bosak chce postawić Tuska przed Trybunałem Stanu. Wspomniał o „tajnej umowie”