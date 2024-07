Zajączkowska-Hernik dała popis w PE. „Odpowiada pani za każdą napaść”

Ewa Zajączkowska-Hernik wygłosiła swoje pierwsze przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego. Europosłanka Konfederacji nie szczędziła gorzkich słów pod adresem szefowej Komisji Europejskiej. – Pani Urszulo, najwyższy czas, by ktoś wprost pani powiedział, co o pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie pani na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji – stwierdziła.

Zajączkowska-Hernik: Von der Leyen powinna iść do więzienia

Następnie eurodeputowana przeszła do ostrej krytyki ubiegającej się o drugą kadencję przewodniczącej KE. – Jest pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest pani twarzą wszystkich unijnych klimatycznych wariactw, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi – oceniła.

Według Zajączkowskiej-Hernik „Ursula von der Leyen jest też twarzą paktu migracyjnego”. – Zwracam się do pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki: jak pani nie wstyd promować pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet i dzieci czują się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast? – dopytywała.

Zdaniem polityczki Konfederacji, szefowa KE „odpowiada za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię spowodowaną napływem nielegalnych migrantów, bo to ona tych ludzi zaprasza na teren Europy”. – Za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to dalszy upadek Unii Europejskiej – oceniła.

twitter

Chwilę później europosłanka Konfederacji demonstracyjnie rozdarła kartki papieru z wypisanymi nazwami zielonego ładu, paktu migracyjnego. – Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej lewackiej ideologii. A od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią europejskiej wschodniej granicy, powinna się pani kłaniać w pas – podsumowała.

Ursula von der Leyen o priorytetach na kolejną kadencję

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego Ursula von der Leyen przedstawiła swoje priorytety na ewentualną drugą kadencję. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zadeklarowała pracę na rzecz utworzenia unii obronnej i wspólnego rynku obronnego. Spora część wystąpienia była poświęcona wojnie w Ukrainie.

Ursula von der Leyen zaproponowała również utworzenie wspólnego rynku dla obronności, a także wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych poprzez zwiększenie personelu Frontexu do 30 tys. strażników przy poszanowaniu praw człowieka.



Szefowa KE zadeklarowała, że jeśli pozostanie na stanowisku przez kolejną kadencję, uzależnienie UE od rosyjskich surowców skończy się raz na zawsze. Plan na kolejne lata zakłada również utrzymanie unijnych celów klimatycznych w postaci obniżenia emisji o 90 proc. do 2040 roku oraz wzrost konkurencyjności UE i pogłębienie rynku wewnętrznego.



Czytaj też:

Triumf kobiet Konfederacji. „Nauczyliśmy się na błędach”Czytaj też:

Posłanka wywołała skandal w PE. „Niektórzy sami sobie zakładają kagańce”