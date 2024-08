PKW o subwencji dla PiS. Patryk Jaki: Hucpą z odebraniem środków opozycji przebili już wszystko

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o odroczeniu podjęcia uchwały ws. sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Szef PKW wyjaśnił, że powodem jest zgłoszenie się Rządowego Centrum Legislacyjnego i NASK ws. wyjaśnienia wątpliwości wynikających z pism, które wpłynęły w ostatnim czasie do organu. Po otrzymaniu odpowiedzi będzie możliwość zajęcia stanowiska.

Głos w sprawie zabrał Patryk Jaki. „III RP organizowała już wiele spektakli ogłupiających ludzi. Jednak hucpą z odebraniem środków opozycji przebili już wszystko” – zaznaczył w opisie europoseł PiS. – To co oni robią w sprawie odebrania Zjednoczonej Prawicy subwencji na prowadzenie swojej działalności, to już przekracza wszelkie możliwe granice głupoty i ja nie wiem w ogóle, kim trzeba być, żeby w to wszystko wierzyć – powiedział Jaki.

PKW o subwencji dla PiS. Patryk Jaki zabrał głos



– Od rana słychać we wszystkich mediach, że subwencje trzeba Zjednoczonej Prawicy odebrać, bo wyprowadzali pieniądze, bo złodziejstwo, bo zarabiali jakieś, nie wiadomo jakie pieniądze. Po prostu jak zwykły człowiek słucha tych bezczelnych kłamstw, to ma wrażenie, że w ogóle w ostatnim czasie to w Polsce rządziła… No po prostu jakieś kartele narkotykowe to jest nic przy Zjednoczonej Prawicy – kontynuował polityk Suwerennej Polski.

Jaki odniósł się do zarzutów ws. nieprawidłowości przy organizacji pikników 800 plus. – Tymczasem Platforma ich ludzie od dawna organizują co? – pikniki wyborcze i różnego rodzaju w ogóle pikniki i nawet nie mówię o czasie przeszłym – zauważył europoseł Prawa i Sprawiedliwości. W kontekście zarzutu o ogromnych pieniądzach, zarobkach i kampaniach w spółkach Jaki przypomniał, że to za rządów PiS wprowadzono ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami.

