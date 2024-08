Sportowe przemyślenia Korwina-Mikke. „Kobiety w ogóle nie powinny uprawiać boksu!”

W nocy z 5 na 6 sierpnia Janusz Korwin-Mikke opublikował w serwisie X dłuższy wpis. Jak zaznaczył na początku, były to spostrzeżenia z jego rozmowy z kobietą, której tożsamości jednak nie ujawnił.

Korwin-Mikke: W szachy nie gram z kobietami pełną siłą

„Przecież kobieta średnio jest drobniejsza, ma mniejszą masę mięśniową i inną budowę ciała. Gdy facet bije ją w piersi (gdzie się normalnie faceci okładają) to sprawia jej ból, bo ma gruczoły tam. Więc dlaczego faceta nie można walić w krocze, a babę można w piersi?” – miała spytać polityka jego rozmówczyni.

Korwin-Mikke miał odpowiedzieć jej w swoim stylu. „Normalny mężczyzna jest tak wychowany, że w ogóle nie potrafi uderzyć kobiety pełną siłą (ja nawet w szachy nie gram z kobietami pełną siłą!) – a już w piersi? Mowy nie ma” – cytował sam siebie.

Tajemnicza kobieta miała odpowiedzieć porównaniem ze świata zwierząt. „Nawet pies nie gryzie się z suką, tylko nadstawia bark i ją odpycha (czasem, gdy ma już dosyć, warknie groźnie ostrzegawczo – wtedy suka odskakuje)” – przytaczał jej słowa autor wpisu.

Korwin-Mikke przeciwnikiem kobiecego boksu

W tym miejscu Janusz Korwin-Mikke konstatował, że kobiety w ogóle nie powinny uprawiać boksu. Na koniec podzielił się swoimi dodatkowymi przemyśleniami. „Ja nawet przeciwko komputerowi nie gram pełną siłą!” – zauważył.

„Ja muszę zobaczyć przeciwnika, skoncentrować się na tym, że chcę go zniszczyć – i dopiero wtedy przykładam się na serio do gry. A przecież nigdy nie chcę zniszczyć kobiety ani komputera... A, właśnie: przy brydżu mi to jakoś mniej przeszkadza; może dlatego, że przeciwniczki nie siedzą naprzeciwko? Ale w Sieci gram znacznie słabiej” – podsumował.

Korwin-Mikke aktywny podczas igrzysk olimpijskich

Były lider Konfederacji nie po raz pierwszy w kontrowersyjny sposób komentował sportowe kwestie. Ostatnio wywołał poruszenie, pisząc o siatkówce. „Dlaczego ten Brazylijczyk nosi biało-czerwoną koszulkę?” – pytał pod wpisem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, do którego dołączono zdjęcie Wilfredo Leona. Zawodnik ten, choć urodził się na Kubie, od niemal dekady posiada polskie obywatelstwo, a od pięciu lat reprezentuje nasz kraj w siatkówce.

