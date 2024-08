Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Michał Wójcik: Chciałbym zdementować...

Zbigniew Ziobro kilka miesięcy temu wycofał się z aktywnego życia politycznego w związku ze zdiagnozowaniem rozległego nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do węzłów chłonnych i żołądka. – Przede mną jeszcze jeden etap leczenia onkologicznego, do tego rehabilitacja i walka z powikłaniami. Na jesień zaplanowano badania, które – mam nadzieję – potwierdzą skuteczność terapii nowotworowej – zapowiedział były minister sprawiedliwości w niedawnym wywiadzie dla Interii.

– Nie da się jednak ukryć, że nigdy już nie przebiegnę maratonu. Ratowanie mojego życia wymagało niestety ciężkiego okaleczenia. Jestem bardzo wdzięczny za postęp medycyny i pracę lekarzy. Ale żołądek umieszczony na płucu, ze wszystkimi tego konsekwencjami, to zupełnie inna jakość życia – dodał polityk. Zbigniew Ziobro podkreślił też, że jego zmagania z chorobą to „walka o życie”.

Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Michał Wójcik: Przechodzi rehabilitację i walczy

O stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego był pytany Michał Wójcik. – Chciałbym zdementować informacje, że stan Zbigniewa Ziobro się pogorszył. Tak nie jest. Przechodzi rehabilitację i walczy. Myślę, że on wróci do polityki. Życzę tego jemu, nam i Polakom – powiedział polityk w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News.

Poseł Suwerennej Polski przekazał, że w październiku Zbigniew Ziobro przejdzie obrazowe badania, które dadzą odpowiedź na pytanie, czy leczenie jest skuteczne. – To jest bardzo ciężka choroba, nie ma co ukrywać. (...) On nie uchyla się od tego, żeby odpowiadać na pytania przed komisjami śledczymi. Jeżeli będzie taka możliwość, on odpowie na te pytania – powiedział Michał Wójcik.

Czytaj też:

Ziobro nie przebierał w słowach. „Państwo Tuska w soczewce”Czytaj też:

Kwaśniewski zdradził tajemnicę Dudy. Chodzi o przyszłość prezydenta