State Emergency Service Of Ukraine

Źródło: PAP/EPA / State Emergency Service Of Ukraine

Dawni zwolennicy resetów z Rosją w administracji USA i promotorzy Gazpromu w rządzie Niemiec pozwalają Moskwie bezkarnie bombardować Ukrainę. Zakaz używania zachodniej broni poza granicami Ukrainy bierze się ze strachu o to, że doprowadzenie do klęski Kremla obnaży w końcu ich współudział w zachęceniu Putina do inwazji na Europę.

Nasi zachodni sojusznicy objęli rosyjską przestrzeń powietrzną parasolem ochronnym. Gdyby go zwinąć, ani polskie, ani natowskie lotnictwo nie musiałoby ogłaszać alarmów za każdym razem, gdy Rosjanom przyjdzie go głowy wysłać chmarę rakiet i dronów przeciwko elektrowniom i szpitalom na Ukrainie. Zwinięcie tego parasola wymagałoby jednak zgody na użycie zachodniej broni przeciwko lotniskom w głębi Rosji, z których przypuszczane są te ataki. Niemcy i Amerykanie mówią jednak nie, wywierając jednocześnie presję na Wielką Brytanie, która sama z siebie nie ma takich oporów. Sprawa jest bardzo poważna, bo dotyczy nie tylko przyzwolenia na popełnianie przez Rosję zbrodni wojennych na Ukrainie, ale także naszych wewnętrznych, sojuszniczych relacji. Jeśli Waszyngton i Berlin bardziej skupia się na ochronie przestrzeni powietrznej wrogiej wobec nas Rosji niż sprzymierzonej z nami Ukrainy, to oznacza, że nie ma tam żadnej refleksji z powodu dramatycznych błędów, popełnionych w czasach gdy hodowano w cieplarnianych warunkach rosyjski imperializm. Przedstawiciele administracji amerykańskiej w anonimowych wypowiedziach dla portalu Politico ujęli to wprost: nie pozwolimy atakować Rosji naszą bronią, bo to skomplikuje przyszłe resety relacji z Moskwą.