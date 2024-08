Ziobro ostro o decyzji PKW. Uderzył w Tuska

W czwartek 29 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu PiS. Oznacza to, że partia Jarosława Kaczyńskiego w całości straciła subwencję. Jednocześnie Prawi i Sprawiedliwość ma do spłaty kredyt, który zaciągnięto na potrzeby kampanii – termin spłaty minął w lipcu.

Odrzucono sprawozdanie PiS. Partia straci miliony?

Komitetowi PiS zarzucono nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej na kwotę 3,6 milionów złotych. Partia straci 10 milionów złotych z dotacji i nie otrzyma subwencji przez trzy lata. Pełnomocnik finansowy komitetu może jeszcze wnieść skargę do Sądu Najwyższego.

Na taki ruch ma 14 dni od doręczenia mu postanowienia PKW. Skargę rozpatruje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Na wydanie orzeczenia ma 60 dni i od tej decyzji nie przysługuje już odwołanie.

Już teraz sieć zalewają komentarze oburzonych polityków poprzedniego obozu rządzącego. Na mocne słowa zdecydował się Zbigniew Ziobro, szef Suwerennej Polski – koalicjanta PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy.

Zbigniew Ziobro o decyzji PKW: Bezprawie

„Bezprawna decyzja o finansowym zagłodzeniu opozycji to realizacja polityki ośmiu gwiazdek. To, co wyryczano na Campusie, wprowadziła w życie PKW. Do niszczenia PiS i Suwerennej Polski wykorzystali m. in. absurdalny donos Adama Bodnara, jakoby spot informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości o reformie Kodeksu karnego był agitacją wyborczą” – pisał Ziobro na platformie X.

„A co z milionami wydanymi w trakcie kampanii parlamentarnej na Campus, w trakcie którego wprost agitowano, na kogo głosować? Co z wartymi miliony bilbordami Wielkiej Orkiestry Owsiaka promującymi hasła zbieżne z kampanią partii Donalda Tuska? Co ze spotem Rafała Trzaskowskiego o otwarciu kładki na Wiśle podczas wyborów samorządowych?” – pytał dalej były minister.

„Bandzie Tuska wydaje się, że wolno im już wszystko, ale przyjdzie czas, że za to odpowiedzą” – zakończył swój wpis Zbigniew Ziobro.

