12 lat więzienia za kropkę w komentarzu. Interpunkcja jako broń w rękach syjonistów

Okazuje się, że nawet interpunkcja może stać się bronią w rękach syjonistów. Tak przynajmniej uznał reżim w Iranie, wytaczając najcięższe prawne działa wobec tłumacza i redaktora, który w komentarzu do wpisu lidera irańskiego reżimu podstawił brakującą kropkę. Ten jeden samotny punkcik, którym skwitowano zachwyty ajatollaha Alego Chamenei nad irańskimi siatkarzami okazał się celnym przytykiem pod adresem reżimu. Polubiło go wielokrotnie więcej irańskich internautów niż wpis ajatollaha Chamenei. A to już była zbrodnia, której nie można było puścić płazem.

Sprawca tego bezpardonowego ataku na republikę islamską i jej autorytety, ceniony tłumacz i redaktor Hossein Shanbehzadeh, najpierw został aresztowany w czerwcu jako agent izraelskiego Mossadu. Po kilkumiesięcznym, wyczerpującym śledztwie skazano go właśnie na za tę kropkę na 12 lat więzienia.