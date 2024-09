Morawiecki ironicznie o partii Tuska. Nawiązał do Niemiec

Nie od dziś wiadomo, że były szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki nie przepada za obecnym prezesem rady ministrów Donaldem Tuskiem.

W publicznych wypowiedziach wielokrotnie nawiązywał do rzekomych związków premiera z Niemcami i sprzyjania im w interesach.

– Tusk równa się Niemcy. Myślę że w całym swoim życiu politycznym pan Tusk zrobił więcej dobrego dla Niemiec, niż dla Polski. Wystrzegajmy się takich farbowanych politycznych lisów – powiedział w ubiegłym roku Mateusz Morawiecki w "Salonie politycznym Trójki”.

Dodał też, że polityka Tuska w czasie jego poprzedniego sprawowania funkcji premiera była znacznie bardziej korzystna dla Niemiec niż dla Polski.

– Groził Polsce, wykonując polecenia Berlina i Brukseli i co do joty wypełniał to, co pani Merkel i Bruksela nakazywały – kontynuował.

Z kolei w lipcu tego roku nawiązał do tematu reparacji od Niemiec.

– To, co zaproponował kanclerz Niemiec Olaf Scholz, a czemu przyklasnął premier Donald Tusk, to marny surogat rzeczywistych odszkodowań, które należą się Polsce wedle wszelkich zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodowego – ocenił Morawiecki.

Morawiecki ironizuje, nawiązując do PO i Niemiec

W czwartek kwestia zachodnich sąsiadów powróciła. Polityk PiS opublikował na platformie X komplikację dwóch zrzutów ekranu.

Pierwszy przedstawia grafikę zamieszczoną na oficjalnym profilu Platformy Obywatelskiej.

„Doceniamy polskich emerytów! Czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu” – czytamy. Na wirtualnym plakacie widnieje ilustracyjne zdjęcie pary uśmiechniętych emerytów.

twitter

Na drugim widzimy natomiast tę samą fotografię na stronie niemieckiej firmy Bayer.

„Kiedy wpadną grafiki z centrali” – brzmi komentarz byłego szefa rządu.

Co warto dodać, wspomniane zdjęcie pobrano zapewne z tzw. banku ogólnodostępnych obrazów. Wykorzystać je więc może wiele podmiotów.

Czytaj też:

„Niedyskrecje”. W Karpaczu huczy od plotek. Dlaczego zabrakło Tuska? Kto komu i czym podpadł?Czytaj też:

Tusk o sprawie Michała K. „Nie chcę wrażenia, że jest więźniem politycznym”