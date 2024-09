Donald Tusk naprawi błąd ws. decyzji Andrzeja Dudy? Adam Bodnar zabrał głos

W poniedziałek 9 września ma zapaść decyzja ws. próby naprawy błędu Donalda Tuska. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy ws. wyznaczenia przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, które ma z kolei wybrać nowego prezesa Izby. Na komisarza został wskazany neosędzia Krzysztof Wesołowski. Premier przyznał potem, że doszło do błędu. Tusk zaznaczył, że „urzędnik odpowiedzialny za przygotowanie do podpisywania nie dostrzegł polityczności dokumentu”.

Skarga na ruch Donalda Tuska ws. postanowienia Andrzeja Dudy

Oko.press podało, że dwóch sędziów Izby Cywilnej zaskarżyło w piątek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kontrasygnatę Tuska i postanowienie Dudy. Dariusz Zawistowski i Karol Weitz domagają się pilnego wstrzymania tej decyzji. Wszystko przez to, że we wtorek ma odbyć się Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej, które ma wybrać kandydatów na nowego prezesa tej Izby. Spośród grupy neosędziów Duda powoła nowego prezesa na trzyletnią kadencję.

Tusk może również uchylić decyzję ws. kontrasygnaty w ramach tzw. autokontroli. Wszystko przez to, że skarga na kontrasygnatę została złożona do sądu za pośrednictwem Kancelarii Premiera. Jak czytamy „zgodnie z procedurami administracyjnymi organ, którego decyzja jest zaskarżona może w tym momencie dojść do autorefleksji – podzielając zarzuty skargi – i zmienić swoją pierwotną decyzję”. Do sprawy odniósł się w TVP Info minister sprawiedliwości.

Kontrasygnata Donalda Tuska ws. decyzji Andrzeja Dudy. Adam Bodnar o tym, „co jest prawdą”

– Prawdą jest to, że została złożona skarga do Sądu Administracyjnego w sprawie tej decyzji o wyznaczeniu pana Wesołowskiego do pełnienia funkcji tego przewodniczącego zgromadzenia, które ma wybrać nowego prezesa Izby Cywilnej w SN i prawdą jest też to, że istnieje możliwość dokonania takiej autokontroli, autopoprawki decyzji, która została wcześniej podjęta. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie premier w tym zakresie – skomentował Adam Bodnar.

