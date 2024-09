Kaczyński z „ukrytym” komplementem wobec Błaszczaka. „Ręce opadają”

Jarosław Kaczyński niedawno opisał, jakie kryteria powinien spełniać kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Prezes PiS wskazał, że powinien być to człowiek mody, wysoki, okazały, przystojny, znający języki i obyty międzynarodowo. W najnowszym sondażu, który został zrealizowany dla Wirtualnej Polski, zapytano Polaków, który z polityków może sprostać takim wymaganiom. Biorąc pod uwagę jedynie odpowiedzi ankietowanych, którzy deklarują poparcie dla PiS-u, w badaniu prowadzi Mariusz Błaszczak (29 proc.), uzyskując przewagę nad Mateuszem Morawieckim (21 proc.).

Kaczyński o kandydacie na prezydenta: Musimy brać pod uwagę różne możliwości

Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej stwierdził, że cieszy go pozytywna opinia Polaków na temat byłego ministra obrony narodowej. – Ale oczywiście musimy brać pod uwagę różne możliwości. Ja tego sondażu nie znam. Pan minister pewnie zna, ale to jest bardzo skromny człowiek – człowiek taki, jakim powinien być prezydent – oznajmił prezes PiS i zaznaczył, że jeżeli różne badania wskazałyby „w tym kierunku”, to byłby „ogromnie rad”.

– Jeżeli chodzi o premiera (Morawieckiego – red.), w tej puli kandydatów, która była do tej pory rozważana, on oczywiście też był, ale braliśmy pod uwagę taki znany w politologii, socjologii politycznej fakt, że ludzie obciążeni władzą przez wiele lat i rzeczywiście mający w związku z tym wiele decyzji – trudnych czasem – za sobą, czasem są w sytuacji trudnej, jeżeli chodzi o tego rodzaju wybory – analizował Jarosław Kaczyński.

– Natomiast chcę też jednocześnie podkreślić, że te osiem lat (rządów PiS – red.) to nie były lata straszliwych zbrodni, jak twierdzi Tusk (...), ale to były lata wielkich sukcesów i to były w ogromnej mierze sukcesy, które mogliśmy odnieść dzięki premierowi Morawieckiemu. Ale częścią tych sukcesów była też naprawdę niezwykle efektywna działalność pana ministra (Błaszczaka – red.) w sferze dzisiaj najważniejszej, tzw. w sferze obrony – kontynuował prezes PiS.

PiS szuka kandydata na prezydenta. Nowy sondaż

Jarosław Kaczyński jeszcze raz podkreślił, że jak najszybciej zapozna się z nowym sondażem. – Skromność mojego kolegi, mojego – mogę powiedzieć – przyjaciela jest taka, że ręce opadają. Każdy inny powiedziałby, jakie ma świetne sondaże – zaznaczył prezes PiS, po czym dodał, że dzisiaj odbył już kilka rozmów z Błaszczakiem, ale były szef MON nawet nie zająknął się na ten temat. Warto też zaznaczyć, że spora grupa ankietowanych nie widzi polityka, który sprostałby kryteriom, jakie nakreślił Kaczyński.

