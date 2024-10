Polacy pokochali zakupy online. 5 najważniejszy porad dla mikroprzedsiębiorców

Co ciekawe, aż 75,8 proc. Polaków dokonuje zakupów online co najmniej kilka razy w miesiącu, z czego najaktywniejsza grupa to osoby w wieku 30-39 lat. Duże zainteresowanie zyskują także innowacyjne metody dostawy, takie jak paczkomaty, które odpowiadają na rosnącą potrzebę wygodnych i ekologicznych rozwiązań.

Trend ten pokazuje, że polski e-commerce nie tylko rośnie, ale też adaptuje się do zmieniających się preferencji i wymagań konsumentów.

Co skłania ludzi do częstszych zakupów?

Z raportu „E-commerce w Polsce 2023” przygotowanego przez IAB wynika, że istnieje kilka kluczowych czynników, które mogłyby skłonić użytkowników internetu do jeszcze częstszych zakupów online. Najczęściej wymienianym powodem jest oczekiwanie niższych cen w porównaniu do tradycyjnych sklepów – na ten aspekt wskazało 53 proc. ankietowanych.

Konsumenci szukają atrakcyjniejszych ofert w internecie, co staje się coraz ważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze tej formy zakupów.

Równie istotnym czynnikiem, który mógłby zachęcić do częstszych e-zakupów, są niższe koszty dostawy – 53 proc. badanych uznało, że to właśnie ta kwestia często decyduje o tym, jak często dokonują zakupów online. W obliczu wzrastających kosztów dostawy, możliwość obniżenia lub całkowitego zniesienia tej opłaty mogłaby być znaczącym motywatorem dla konsumentów.

Trzecim ważnym czynnikiem są kody rabatowe, na które zwróciło uwagę 44 proc. ankietowanych. Promocje i zniżki są skutecznym narzędziem, które przekonuje użytkowników do częstszego korzystania z ofert sklepów internetowych. Konsumenci są coraz bardziej świadomi możliwości korzystania z rabatów online, co może znacząco wpłynąć na ich decyzje zakupowe.

Wszystkie te czynniki wskazują na rosnącą potrzebę oferowania klientom atrakcyjniejszych warunków finansowych oraz dodatkowych korzyści, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich zaangażowanie w e-commerce.

5 przykładów, jak mikroprzedsiębiorcy mogą efektywnie wykorzystać działania online