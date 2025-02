Kolejne spięcie w koalicji, posłanka KO chce dymisji wiceministra. „Posługujesz się kłamstwem”

„Zero tolerancji dla hejtu w sieci. Zero tolerancji dla anonimowych siewców mowy nienawiści. Mam nadzieję na szybkie rozwiązania prawne w tej sprawie” – napisał w krótkim wpisie w mediach społecznościowych wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Do swojego tweeta dołączył hasztag #ŚlepyPozew.

Medialna przepychanka Magdaleny Filiks i Michała Gramatyki. „Powinieneś się podać do dymisji”

Na wpis polityka Polski 2050 odpowiedziała Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej. „Udostępniłeś publicznie dane osobowe i adres domowy człowieka, który Cię krytykuje jako polityka. Ten człowiek ma rodzinę i już pierwsze konsekwencje ponosi. Za samo to powinieneś się podać do dymisji. Pomijam fakt, że to była zachęta do hejtu na niego / nic innego” – stwierdziła posłanka.

„Nawet w tym wpisie posługujesz się kłamstwem. I to Ty, osoba, którą anonimowy hejt bezkarnych przestępców dotyka w tak szerokim zakresie. Aż mi smutno gdy to czytam” – odpowiedział jej Gramatyka.

Kłótnia polityków koalicji rządzącej w mediach społecznościowych. „Myśl”

„Przestań epatować tymi emocjami. Widziałam, co udostępniłeś, zanim skasowałeś. O hejcie nie masz zielonego pojęcia. Mam dane wielu osób, które groziły mi śmiercią / nigdy nie podałam ich adresów, bo to zachęta do wymierzania sprawiedliwości – również dla ich rodzin i dzieci. Myśl” – zareagowała Filiks.

„No to chyba nie widziałaś – dlatego właśnie mówię o mijaniu się z prawdą. Od ścigania przestępców jest polska policja – to jej należy zgłaszać groźby karalne” – argumentował wiceminister cyfryzacji. „Brnij dalej… W przeciwieństwie do Ciebie właśnie policji zostawiam takie zadania. Od czego Ty jesteś ministrem teraz?” – podsumowała medialną przepychankę polityk KO.

Czytaj też:

Kłótnie w Polsce 2050. „Szymon te wybory przegra z hukiem”Czytaj też:

Zgrzyt między KO a Trzecią Drogą. Poseł zrzekł się immunitetu w ramach protestu