Tak sądy z automatu robią z Polaków przestępców. „Kolejna ponura karta”

W ubiegłym tygodniu doszło do jeszcze większego kuriozum. Sąd Rejonowy w Lublinie IX K 1165/24 skazał za niezapłacenie podatku w sytuacji, gdy wg Sejmu, ten podatek jest niezgodny z Konstytucją.

Sprawa dotyczyła niezapłacenia podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania nabytego w darowiźnie od matki. Aby skazać za przestępstwo karne skarbowe, to wina obywatela nie może budzić żadnych wątpliwości. Święta jest zasada, że nie dające się usunąć wątpliwości, rozstrzygane są na korzyść oskarżonego. W tej sytuacji przepisy podatkowe budzą poważne wątpliwości, czego dowodem jest to, że już 6 lat temu sąd karny właśnie w tej sprawie skierował pytanie do TK, twierdząc, że ten podatek jest niezgodny z Konstytucją.

Ciekawostką jest, że ten akt oskarżenia mieścił się na kilku linijkach i nie zawierał żadnego dowodu winy!