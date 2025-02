Prawo podatkowe marnej jakości, NSA nie reaguje. „Ten przepis czyni fikcję z fundamentów państwa prawa”

Nie można myśleć o przywracaniu praworządności, jeśli sądy administracyjne, których zadaniem jest ochrona praw obywateli, widząc ewidentnie błędny, wręcz skandaliczny – art. 245 Ordynacji podatkowej – pozbawiający najważniejszego, konstytucyjnie chronionego prawa, nie kierują pytania do TK o zbadanie jego zgodności z Konstytucją. Czyli aby powołany do tego organ wycofał przepis z porządku prawnego.

Co więcej, stosowanie go – w sposób oczywisty – czyni fikcję z fundamentów państwa prawa i skutkuje brakiem zaufania obywateli do własnego państwa. Bo to tak samo, jakby funkcjonował przepis w kodeksie karnym, że złodziej nie musi oddać tego, co ukradł.