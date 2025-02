Posłowie będą badani alkomatem w Sejmie? Europoseł KO złożył wniosek na policję

„Poseł Siarka i Poseł Wilk skompromitowali siebie i Sejm. Dziś zawnioskuję o ukaranie obu posłów najwyższą możliwą karą – po 20 tysięcy złotych. Zleciłem też Kancelarii przygotowanie rozwiązań, które pozwolą badać posłów alkomatem. Nie ma zgody na warcholstwo. Kończymy długą tradycję tolerowania obecności pijanych posłów. Not on my watch (Nie na mojej warcie – red.)” – napisał w mediach społecznościowych Szymon Hołownia.

„Nie może być zgody na krzyki »kula w łeb« czy niedysponowanie alkoholowe. Oba czyny są karygodne i urągają godności zarówno Sejmu jak i posła. Łatwo będzie ukarać i wprowadzić restrykcje, jednak warto również pomyśleć o możliwości kompleksowego wsparcia psychologicznego dla parlamentarzystów i pracowników kancelarii Sejmu. Jeśli widzimy, że ktoś ma problem np. alkoholowy czy z porywczością – należy tę osobę wesprzeć w poszukiwaniu pomocy” – dodał Marcin Józefaciuk.

Edward Siarka o „kuli w łeb”, Ryszard Wilk pijany w Sejmie? Michał Szczerba komentuje

Reporterka „Wprost” zapytała o sprawę Michała Szczerbę. – No to nowy wątek, który się pojawia. Nie dosyć, że poseł Siarka ma broń, ma pozwolenie na broń, używa broni, no to jeszcze potencjalny zarzut bycia w stanie nietrzeźwości w pracy. Mam wrażenie, że to jest podstawa, przesłanka do tego, żeby cofnąć to pozwolenie jak najszybciej – zaczął europarlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej.

– Zresztą w tej sprawie złożyłem wniosek do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie do Wydziału Postępowań Administracyjnych. Uważam, że używanie gróźb pozbawienia kogoś życia za pomocą broni, no to jest wystarczająca przesłanka do tego, żeby przynajmniej wszcząć w tej sprawie postępowanie wyjaśniające – podsumował Szczerba. Polityk KO poinformował o tym również w mediach społecznościowych.

