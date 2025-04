Kurski nie przebierał w słowach. „Donek, obrzygałeś nas swoją finezją”

Donald Tusk poinformował, że doszło do cyberataku na system informatyczny Platformy Obywatelskiej. „Zaczęła się obca ingerencja w wybory. Służby wskazują na wschodni ślad” – napisał szef polskiego rządu w mediach społecznościowych.

Cyberatak na system informatyczny PO. Grabiec ujawnił szczegóły

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że atak cybernetyczny „polegał na próbie przejęcia kontroli nad komputerami pracowników partii i sztabu wyborczego”. Więcej szczegółów ujawnił na antenie Polsat News.

– Atak polegał na tym, że została przejęta skrzynka mailowa jednego ze współpracowników i poprzez tę skrzynkę mailową próbowano wygenerować fałszywą korespondencję rzekomo pochodzącą od tego współpracownika, która miała zostać otworzona na komputerach sztabowych i w tym momencie doszłoby do infekcji. Z tego co mi wiadomo, w tych kilkudziesięciu przypadkach nie doszło do otworzenia tej korespondencji, więc to zainfekowanie się nie udało – powiedział Jan Grabiec w programie „Gość Wydarzeń”.

Głos w sprawie zabrał także minister cyfryzacji. „Służby państwa intensywnie pracują w związku z incydentem cyberbezpieczenstwa dotyczącym PO. Sprawa jest poważna i o wszystkich szczegółach będziemy informowali na bieżąco” – napisał Krzysztof Gawkowski.

Kurski zwrócił się do Tuska. „Obrzygałeś nas swoją finezją”

Na wpis premiera zareagował Jacek Kurski. „Donek, obrzygałeś nas swoją finezją. W ustawce unieważnienia wyborów – podejrzewałem cię o większy kunszt. A ty znów na rympał. Czekam kiedy przebierzesz Budkę, Szłapkę, Kierwę i Leszczynę w koszulki PiS i każesz im zaatakować radiostację w Gliwicach w przeddzień II tury wyborów prezydenckich” – napisał były prezes Telewizji Polskiej, oznaczając profil Donalda Tuska na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„Jedyna ujawniona przez PL służby ruska ingerencja w wybory miała miejsce w 2023 (osiem gwiazdek) i była to ruska operacja wsparcia dla ciebie” – dodał w mediach społecznościowych.

