Agile bez zaufania nie działa. Jenni Jepsen o liderach, którym naprawdę zależy

„Największy błąd, jaki widzę w organizacjach? To stawianie ludzi w stanie zagrożenia” — mówi Jenni Jepsen, ekspertka w dziedzinie przywództwa opartego na zaufaniu, transformacji organizacyjnych i współautorka książki „TOGETHER – How leaders involve & engage people to get great things done”. „Gdy ktoś czuje, że nie ma wpływu, że musi się podporządkować, jego mózg nie pracuje nad rozwiązaniem. On się broni” – dodaje.

Rozmowa została przeprowadzona podczas konferencji Agile Swarming, która odbyła się w dniach 2–3 kwietnia 2025 roku w Krakowie, pod hasłem „Effectiveness: Is Agile still the answer?”. Organizatorem wydarzenia była firma Motorola Solutions. To spotkanie, które skupiło się na praktycznym wymiarze zwinności – nie tej z podręczników, ale tej z sal konferencyjnych, zespołów i codziennych decyzji. Stres, presja, brak wpływu — to wszystko aktywuje w człowieku limbiczny system przetrwania. „Wtedy mózg przestaje szukać rozwiązań, a zaczyna się bronić. A to najgorszy możliwy stan do współpracy, kreatywności czy innowacyjności” — tłumaczy Jepsen. Dlatego wszystko zaczyna się od bezpieczeństwa psychologicznego. „Lider powinien umieć powiedzieć: widzę, co się dzieje. Co mogę zrobić, żeby pomóc?”. Zrozumienie działania mózgu i stanu emocjonalnego ludzi to punkt wyjścia do prawdziwej zmiany. Ogromne znaczenie ma też przekazywanie części kontroli i odpowiedzialności. Nawet jeśli zespół nie jest jeszcze gotowy, warto pokazać inną perspektywę, sens, wartość, jaką wspólnie można dostarczyć. To wymaga indywidualnego podejścia i cierpliwości — ale przynosi realne efekty.