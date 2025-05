Jak wprowadzać zmiany w firmie? Cztery etapy, które musisz przejść.

To bardzo ważny temat dla osób, które chcą wprowadzić zmiany w swojej firmie, czyli dla przedsiębiorców i dla kierowników, ale niestety napotykają opór ze strony swoich pracowników.

Etap 1: Zaprzeczenie

Jest to bardzo ciekawy etap, ponieważ na tym etapie pracownicy w pewnym sensie ignorują zmianę. Bardzo często to widzę w firmach, w której przedsiębiorcy, kierownicy próbowali wdrożyć jakieś zmiany, zaczęli coś robić, ale nigdy albo rzadko doprowadzali je do samego końca.

Wtedy pracownicy tak patrzą, zastanawiają się i mówią sobie „dobra, szef/kierownik pogada, pogada, pogada i za tydzień, dwa, za miesiąc mu przejdzie. Czyli w pewnym sensie ignorują tą zmianę, zaprzeczają jej. Ale dlaczego jej zaprzeczają? Dlatego, że widzą ją jako zagrożenie.

Wiedzą, że coś się zmieni, obawiają się nowego, nie wiedzą do końca, z czym ta zmiana będzie się wiązać, więc próbują w pewnym sensie odwrócić od niej swoją uwagę.

Co Ty jako szef, kierownik możesz w takiej sytuacji zrobić? A w zasadzie co powinieneś zrobić na tym etapie?