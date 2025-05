Jak wyróżnić się na rynku? Kilka zasad, których realizacja nic nie kosztuje

Ostatnio trafiłem na szkolenie mojego znajomego, który mówił, że robi takie rozbudowane szkolenie, podczas którego pomoże znaleźć wyróżniki Twojej firmy. I ja jestem przekonany, że to jest świetne szkolenie. Jestem przekonany, że ono wniesie mega wartość, ale jak sobie przeanalizowałem, co wyróżnia dzisiaj firmę, to oczywiście mogą to być jakieś specyficzne elementy usługi albo produktu.

Ale może to też być kilka takich prostych zasad, którymi w tej chwili chcę się z Tobą podzielić. A wynikają one z tego, że przez ostatni rok czy dwa regularnie, kiedy chcemy coś kupić jako spółka na rynku, to spotykamy się z tymi samymi problemami, żeby nie powiedzieć dosadnie – ze ścianą.

Dlatego podpowiem Ci dzisiaj kilka prostych rzeczy, które możesz zrobić. Wymagają one nakładu 0 złotych! żeby się wyróżnić i żeby klienci wybierali właśnie Twoją firmę.