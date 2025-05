Donald Tusk się nie hamował. „Nieźle zorganizowana patodeweloperka”

Dominującym tematem debaty publicznej stały się kontrowersje dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego. Temat rozpoczął się od debaty prezydenckiej, którą zorganizowała redakcja „Super Expressu”, a jest na nowo podsycany przez kolejne doniesienia mediów. W związku ze sprawą oświadczenie wydał sztab Karola Nawrockiego, a do sprawy podczas konferencji prasowej odniósł się też sam zainteresowany.

Kaczyński zabrał głos po aferze z mieszkaniem Nawrockiego. Jasna deklaracja

O kwestię dotyczącą mieszkania Karola Nawrockiego został zapytany Jarosław Kaczyński. Dziennikarze dociekali, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości nadal może ręczyć za Karola Nawrockiego i nie żałuje decyzji o udzieleniu mu poparcia swojej partii w wyścigu o prezydenturę. – Nie żałuję w żadnym stopniu – odpowiedział stanowczo polityk i ocenił, że tłumaczenia Karola Nawrockiego są „całkowicie realne”.

– Nie poświadczył nieprawdy. Państwo nie znają praktyk prawniczych w tej dziedzinie i proszę mnie o to nie pytać – uciął Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas krótkiej rozmowy z przedstawicielami mediów sugerował także, by o szczegółach sprawy rozmawiać z notariuszami. – To jest praktyka dopuszczalna prawnie i często spotykana – zapewniał Jarosław Kaczyński.

Tusk uderza w PiS: Okazał się naprawdę nieźle zorganizowaną patodeweloperką

Głos w sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrał także Donald Tusk. „Do obrony Nawrockiego (mieszkania) rzucili się z wielką energią panowie Kaczyński (dwie wieże), Morawiecki (nieruchomości kościelne) i Czarnek (willa plus). PiS okazał się naprawdę nieźle zorganizowaną patodeweloperką” – napisał szef polskiego rządu na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

