Karol Nawrocki zapowiedział marsz w Warszawie. Jest pewien haczyk

To Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich, która zostanie przeprowadzona za dwa tygodnie – wynika z sondażu exit poll Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP. Szef IPN w czasie wieczoru wyborczego wspomniał m.in. o rocznicy, która przypada 18 maja.

Karol Nawrocki zapowiada marsz w Warszawie. „Polska musi wygrać”

– Dziś dzień szczególny. Rocznica urodzin największego Polaka, jakiego Polska dała całemu światu – świętego papieża Polaka, Jana Pawła II, człowieka miłości, miłosierdzia, dialogu i otwartości. To szczególna rocznica, która zobowiązuje nas wszystkich także w trakcie najbliższych wyborów – powiedział Karol Nawrocki.

– W poszukiwaniu dialogu, niezależnie od tego, jak państwo głosowaliście w pierwszej turze wyborów prezydenckich, wszystkich tych, którym dobro Polski, dobro naszej ojczyzny jest bliskie, dla wszystkich tych, dla których Polska jest ważna niezależnie od waszych poglądów politycznych – wszystkich was chcę zaprosić 25 maja do Warszawy na wielki marsz za Polską. Polska musi wygrać – kontynuował kandydat, którego popiera Prawo i Sprawiedliwość.

W dalszej części wystąpienia Karol Nawrocki podkreślił, że „dziś tylko kandydat zmiany jest potrzebny RP”. – Kandydat zmiany tego, co dzisiaj dzieje się w Polsce. Musimy powstrzymać marsz Donalda Tuska do jednowładztwa. I w tym wielkim marszu, w tym wielkim ruchu społecznym jest miejsce dla wszystkich, którzy mówią: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Niech żyje Polska! Do zwycięstwa – zakończył wystąpienie, po czym rozległy się gromkie brawa.

Marsz Patriotów w Warszawie. „Pełna mobilizacja”

Co ciekawe, tego samego dnia przez Warszawę ma przejść także inny marsz, o czym na początku kwietnia informował Donald Tusk. „Wielki Marsz Patriotów odbędzie się 25 maja, przed 2 turą wyborów, zgodnie z trafną rekomendacją prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Pozwoli to na pełną mobilizację demokratycznych patriotów. Wszyscy razem! A więc: niedziela, 25 maja, Warszawa, w samo południe” – napisał szef polskiego rządu na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Czytaj też:

Frekwencja wyborcza 2025. Są wyniki exit pollCzytaj też:

Trzaskowski czy Nawrocki? Zaskoczenie w najnowszym sondażu!