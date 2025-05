Idealne zadanie dla prezydenta. „Obóz demokratyczny ma szansę, ale musi zrozumieć jedno”

Obywatele ciągle nie są traktowani podmiotowo przez władzę, bo żadna instytucja państwowa, mająca chronić praw obywateli, nie działa skutecznie. Najważniejszą i najpilniejszą wydaje się potrzeba utworzenia silnego urzędu Rzecznika Praw Podatnika. To wręcz idealne zadanie dla prezydenta.

Nie może być tak, że kandydat, który – wg wszystkich sondaży – jest faworytem w wyborach prezydenckich używa na wiecach sformułowania, że „dzisiaj” trzeba szanować przedsiębiorców. To olbrzymia wpadka sztabu i kandydata.

To przyznanie się do tego, że nie szanowało się i nie będzie się szanować tych, którzy tworzą miejsca pracy, czyli tych którzy utrzymują państwo. Że potrzebni są tylko do tego, żeby oddać głos w wyborach. A potem wszystko wróci do tego jak było. Dalej będą traktowani jak wyzyskiwacze i oszuści.

Znamienne, że żadne media tego nie zauważyły, nie zauważyli tego specjaliści od marketingu politycznego.