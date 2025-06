W sieci wrze po wygranej Nawrockiego. Lech Wałęsa grzmi: Hańba uzasadniona

Karol Nawrocki w drugiej turze wyborów prezydenckich zdobył 50,89 proc. głosów i to właśnie prezes Instytutu Pamięci Narodowej zostanie następcą Andrzeja Dudy. Kandydat, którego popierało Prawo i Sprawiedliwość, zdobył ponad 369 tys. głosów więcej niż jego rywal – Rafał Trzaskowski.

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie! Andrzej Duda reaguje

Chwilę po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w sieci pojawiła się seria komentarzy. „Panu Prezydentowi-Elektowi dr. Karolowi Nawrockiemu jeszcze raz gratuluję zwycięstwa w wyborach. To był trudny, czasem bolesny, ale niezwykle mężny bój o Polskę, o to jak mają być prowadzone sprawy naszej Ojczyzny. Dziękuję za tę heroiczną walkę do ostatniej minuty kampanii! Dziękuję za zwycięstwo Panu, Rodzinie i Współpracownikom! Brawo!” – napisał Andrzej Duda.

„Dziękuję też wszystkim Kandydatom w tych wyborach, w szczególności Panu Rafałowi Trzaskowskiemu. Dziękuję za determinację w walce o prezydenturę. Dziękuję za gotowość wzięcia odpowiedzialności za Polskę. Ojczyzna jest naszą wspólną Wielką Sprawą!” – podsumował urzędujący prezydent.

Lawina komentarzy w sieci. Lech Wałęsa grzmi

Głos za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrał także Lech Wałęsa. „Hańba uzasadniona! Po obcięciu głowy Narodowi w Katyniu, po okresie demokracji komunistycznej, po Kwaśniewskim, który zastosował skutecznie w kampanii wyborczej podstęp, złamanie uzgodnień, kłamstwa, manipulacje – ciąg dalszy w wykonaniu Nawrockiego! Rządząca koalicjo! Czas na męskie działania oczyszczające!” – napisał były prezydent na Facebooku.

„Gratulacje, Panie Prezydencie Nawrocki. Przed Panem jedno, podstawowe wyzwanie: posklejanie pękniętej na pół Polski. Niech Pan przyniesie Polsce pokój, nie zemstę” – napisał Szymon Hołownia. „Smutny dzień dla Polski” – czytamy we wpisie Roberta Biedronia. „Tusk do dymisji!” – skomentował z kolei Adam Bielan. „Donald Tusk – wymownie nieobecny. Trzaskowski – najbardziej przegrany polski polityk ostatnich 30 lat” – ocenił Przemysław Wipler.

