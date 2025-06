Tusk gasi pożar, Nawrocki szykuje ofensywę. Kulisy politycznej gry po wyborach

Porażka Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich była dla koalicji rządzącej niespodzianką. – To, że to nie był wynik „na żyletki”, jak wielokrotnie mówił Rafał Trzaskowski, [...] było jednak pewnym zaskoczeniem dla koalicji rządzącej. Na pewno skala tej porażki jest zaskoczeniem – ocenił Kolanko. Podkreślił jednak, że premier Donald Tusk zapobiegł chaosowi w obozie rządzącym. – Premier Tusk [...] skutecznie nie dopuścił do tego, żeby wybuchła panika. [...] Wyznaczył jakiś cel. Pierwszy cel to głosowanie nad wotum zaufania – stwierdził publicysta.

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Tuska, które odbędzie się 11 czerwca, jest kluczowe. Kolanko jest przekonany, że rząd to wotum otrzyma: – Myślę, że wotum zaufania zostanie udzielone. Jeśli nie, to będzie prawdopodobnie koniec tej koalicji i wtedy jesienią doszłoby do przyspieszonych wyborów – twierdzi gość podcastu. Spekulacje o zmianie premiera, np. na Władysława Kosiniaka-Kamysza, uznał za „science political fiction”.

Oto fragment odcinka:

Rekonstrukcja rządu na horyzoncie. Kto straci ministerialny „stołek”?

Premier Tusk zapowiedział „odchudzenie” rządu, co może oznaczać likwidację mniejszych ministerstw, takich jak ministerstwo równości, społeczeństwa obywatelskiego czy polityki senioralnej. – Dotyczy to przede wszystkim tych wszystkich ministrów, którzy pojawili się w rządzie po 15 października, którzy mają małe quasi-ministerstwa – wyjaśnił Kolanko, wymieniając Katarzynę Kotulę, Agnieszkę Porowską i Marzenę Okłę-Drewnowicz. Możliwe jest także obniżenie rangi Marcina Kierwińskiego do wiceministra.

Kolanko wskazał na plany konsolidacji resortów: