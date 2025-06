Szefernaker ocenia Brauna. „Takie zachowanie służyło Tuskowi”

Szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego oraz przyszły szef jego gabinetu miał odnieść się do zachowania Grzegorza Brauna w Sejmie. Polityk ten zniszczył wystawę stowarzyszenia „Tęczowe Opole”. Zdjął i podeptał plansze informacyjne, na co marszałek Szymon Hołownia zareagował zawiadomieniem do prokuratury i zapowiedzią odcięcia Braunowi możliwości wejścia do budynku.

Paweł Szefernaker o zachowaniu Brauna: Nie mój styl

Komentując to zdarzenie, Paweł Szefernaker nie chciał jednoznacznie opowiedzieć się za, lub przeciwko kontrowersyjnemu europosłowi. – Za każdym razem próbuje się wciskać te kwestie także w parlamencie – zaczął, mając na myśli promocję środowisk LGBT+.

– Ja uważam, że są inne metody walki z tymi działaniami, ale nie dziwi mnie, że są takie osoby, które tak działają – komentował, odnosząc się już do zachowania europosła Brauna. – Nie jest to mój styl działania. Uważam, że inaczej trzeba z tym walczyć – zastrzegł.

– Na pewno zgadzam się z Braunem, że nie trzeba antywartości promować. Z drugiej strony uważam, że nie jest to odpowiednia forma – podkreślał. Zachowanie europosła przedstawił też w szerszym kontekście, jako szkodliwe dla polskiej prawicy.

– Ostatnie wybory pokazały, że w Polsce większość ludzi ma poglądy bliższe szeroko rozumianej prawicy. Tego typu działania powodują, że próbuje się zrobić zaścianek z tych, którzy mają takie przekonania. Służyło to tylko i wyłącznie Donaldowi Tuskowi. Można działać w inny sposób, mając podobne poglądy – zapewniał Szefernaker.

Grzegorz Braun zniszczył sejmową wystawę

Jak podało RMF FM, Straż Marszałkowska próbowała interweniować, ale nie przyniosło to oczekiwanych skutków. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania ze zdarzenia. Gdy dziennikarze zapytali Grzegorza Brauna, co robi, odpowiedział, że „zapobiega zgorszeniu publicznemu”.

Do zdarzenia w rozmowie z Polsat News odniosła się Katarzyna Piekarska. – To jest zwykły chuligan. Jedyne z czym mi się ten człowiek kojarzy, to jest to, że obraża innych i wszystko niszczy – skomentowała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Do sprawy odniósł się też Dariusz Matecki. Poseł Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że nie popiera tego typu zachowań. – Ale nie popieram też obecności tego typu wystaw w Sejmie – zaznaczył. – Grzegorz Braun jeśli chciał wyrazić sprzeciw, to mógł to po prostu ściągnąć i gdzieś odłożyć, a nie deptać – dodał.

