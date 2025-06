Kto by chciał umierać za ajatollahów? Jak nękanie Iranu skutecznie osłabia Rosję i Chiny

Po dwóch dniach otwartej wojny Izraela z Iranem reżim w Teheranie wysyła rozpaczliwe sygnały o gotowości do zawarcia umowy, gwarantującej wstrzymanie prac nad bronią jądrową. Biały Dom zaciera ręce na myśl o sukcesie, ale jednocześnie Pentagon przerzuca do Europy duże ilości samolotów do tankowania w powietrzu, co sugeruje, że US Air Force może przyłączyć się do operacji przeciw Iranowi.

Czy pozycja atakowanego skutecznie przez Izraelczyków kraju osłabła na tyle, żeby spróbować wcielić w życie plany obalenia reżimu w Teheranie?

Skok cen ropy, jaki by to wywołało, komplikuje amerykańską grę z Putinem, zyskującym na podwyżkach. Z drugiej strony mleko i tak się już rozlało, bo z powodu izraelskiego ataku ropa i tak bardzo szybko drożeje.

Czy Trup uzna, że Natanjahu ma rację, twierdząc, że ani Rosja ani Chiny nie ujmą się teraz za Iranem?