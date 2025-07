Stanowcza reakcja Zgorzelskiego ws. granicy polsko-niemieckiej. „Na to zgody nie ma”

Piotr Zgorzelski w Radiu Zet zabrał głos ws. sytuacji na granicy z Niemcami. – Uważam, że należy zwiększyć ilość patroli i nie dopuszczać do sytuacji, w której opozycja będzie wykorzystywała to politycznie, włącznie z propozycjami zamknięcia granicy – zaczął polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Jeśli faktycznie to wszystko, co mówi opozycja, byłoby prawdziwe, to czasowe, chwilowe, może rotacyjne zamykanie granicy byłoby konieczne, ale ja jestem z takiego pokolenia, które pamięta kolejki samochodów i tirów na granicy z NRD, a później z Niemcami. Jestem też z takiego pokolenia, które bardzo mocno przeżywało i mocno się cieszyło, że mamy Europę bez granic – kontynuował Zgorzelski.

Wicemarszałek Sejmu o migrantach na granicy Polski i Niemiec

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że „Polsce ten projekt polityczny przydarzył się jak żaden w historii naszego kraju”. Dodał, że nie było drugiego takiego, w którym Polska mogła się tak rozwijać w czasie pokoju. – Bardzo ostrożnie patrzę na to, sceptycznie i z niesmakiem, co wyprawia opozycja, bo to są te partie, które chcą zniszczyć Unię Europejską. Dla których zamknięcie granicy będzie kolejnych krokiem do wyprowadzania Polski z UE – mówił Zgorzelski.

– Minister Siemoniak, MON dało swoje siły. Patrole żandarmerii podległej pod MSWiA, Straży Granicznej i być może Żandarmerii Wojskowej. Będą zwiększone patrole jeszcze bardziej – dodał poseł PSL. Zgorzelski, wyjaśniając sytuację zaznaczył, że należy wypełnić obowiązek ws. tych migrantów, którzy przeszli przez Polskę. Zakończył jednak, że w większości migranci przerzucani do naszego kraju przybyli do Niemiec z innych kierunków. – Na to zgody nie ma – rzucił wicemarszałek Sejmu.

Granica polsko-niemiecka. Piotr Zgorzelski odpowiedział Karolowi Nawrockiemu

Zgorzelski jest zdania, że kontrole na granicy z Niemcami „powinny być zwiększone, przez ŻW i do tego stopnia, by uspokoić nastroje społeczne”. Polityk odpowiedział również Karolowi Nawrockiemu, który zapowiedział Radę Gabinetową. Zgorzelski przypomniał, jak wyglądała granica na wschodzie. Zasugerował też, że prezydent elekt powinien podziękować żołnierzom i funkcjonariuszom SG, a nie Robertowi Bąkiewiczowi.

