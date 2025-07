Złamana obietnica Tuska? Ministerstwo zniknęło. Śląskie dziękuje za kolejną lekcję pokory

Zmiany miały być odpowiedzią na polityczne turbulencje po przegranej Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej, w wyborach prezydenckich. Jednak „karę” za wyborczą porażkę ponosi Śląsk i Zagłębie.

Złamana obietnica wyborcza Donalda Tuska

Jeden ze „100 konkretów” na 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej – czyli powołanie Ministerstwa Przemysłu z siedzibą w Katowicach, resort zaczął działać w marcu 2024 roku. Objęła go Marzena Czarnecka, urząd miał być strażnikiem m.in. śląskich interesów: stabilizować górnictwo, rozwijać energetykę jądrową, dbać o surowce. Udało się przeforsować ustawę finansującą pierwszą elektrownię jądrową na Pomorzu, planowaną na 2035 rok. Ale eksperci szybko zauważyli, że ministerstwo było jak piękna fasada bez fundamentów.

– Mieliśmy się ucieszyć, że mamy kawałek stolicy na Śląsku, że tu jest władza. Po roku rzeczywistość dowodzi, że tak nie jest. Powstał resort tytularnie odpowiedzialny za przemysł, ale bez kompetencji i narzędzi prawnych do kreowania polityki przemysłowej – mówił w marcu 2025 r. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim”.

Decyzja o jego likwidacji i przekazaniu zadań nowemu Ministerstwu Energii, kierowanemu przez Miłosza Motykę, wywołała burzę.

– Znika Ministerstwo Przemysłu, które miało być ukłonem w stronę regionu. Miało, bo po jego systematycznej marginalizacji, właśnie zostaje zlikwidowane. Dzieje się to po cichu, na naszych oczach. To niestety nie jest pierwszy raz. – komentuje na Facebooku Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Jego słowa, wypowiedziane z perspektywy wieloletniego członka Platformy Obywatelskiej, trafnie oddają niezadowolenie niektórych mieszkańców regionu, którzy liczyli, że Warszawa w końcu dostrzeże ich potrzeby.

Nowe „superresorty” kosztem regionów?

Rekonstrukcja przyniosła dwa potężne „superresorty”: Ministerstwo Finansów i Gospodarki pod batutą Andrzeja Domańskiego oraz wspomniane Ministerstwo Energii Miłosza Motyki. Tusk przekonywał, że to krok ku większej spójności i przejrzystości. – Gospodarka i finanse muszą być w jednych rękach. Koniec z bocznymi ścieżkami – ogłosił.

Ministerstwo Energii ma scalić zadania rozrzucone między resorty klimatu i przemysłu. Ale czy to uzdrowi politykę energetyczną, skoro po zmianach nadal trzy ministerstwa będą walczyć o wpływy w tej dziedzinie?

Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że obietnica powołania nowego ministerstwa na Śląsku miała na celu zebranie głosów potrzebnych w wyborach – najpierw parlamentarnych, a następnie prezydenckich. Region Śląska i Zagłębia po przegranej Rafała Trzaskowskiego stał się dla Donalda Tuska zbędny.

– Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o tzw. turystyce kampanijnej – przed wyborami mówi się, że kto wygrywa na Śląsku, ten wygrywa w Polsce. I ta „turystyka” rozwija się w błysku fleszy i ścianek z logotypami partyjnymi, a po wyborach obraz jest już mniej optymistyczny – komentuje gorzko Chęciński. I trudno się z nim nie zgodzić.

Śląsk i Zagłębie bez głosu i bez przyszłości?

Najboleśniejszy cios według prezydenta Sosnowca? Brak reprezentacji regionu w nowym rządzie. – W nowym rządzie nie ma nikogo z naszego województwa. To cios którego się nie spodziewaliśmy, a dla każdego mieszkańca województwa to sygnał: „Wasz głos w Warszawie nie jest słyszalny” – napisał Chęciński. Śląsk i Zagłębie, niegdyś bijące serce polskiego przemysłu, od lat walczą z marginalizacją.

– Liczyliśmy, że do Rady Ministrów wejdzie ktoś, kto zna naszą specyfikę, nasze wyzwania, naszą codzienność i jednocześnie będzie współdecydował o przyszłości Polski, mając na uwadze nasz region. Liczyliśmy, że skończy się czas pomijania i marginalizacji – zauważył prezydent Sosnowca.

Chęciński dorzuca do tego codzienne bolączki i zwraca uwagę na zaniedbania: infrastruktura w rozsypce, drogi jak z innej epoki.

– Od lat dostajemy tylko decyzje o wygaszaniu kopalń, zamykaniu dużych miejsc pracy, rozmontowywaniu kolejnych elementów gospodarczej tożsamości naszego regionu. Spójrzmy na drogową mapę Polski. S1 – w powijakach, nasza część nadal w fazie planów. A1 – dokończona jako jedna z ostatnich. DK94 – dramat. W innych regionach wstęgi przecinane co chwilę, autostrady, obwodnice. U nas? Jak zwykle – „w niedalekiej przyszłości” – wylicza Chęciński.

Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że w nowym rozdaniu nie zabraknie wiceministrów z województwa śląskiego – w końcu polityczna arytmetyka wymaga, by choć kilka miejsc „dla regionu” się znalazło. Tyle że wiceministrowie, choć obecni na rządowych zdjęciach i konferencjach prasowych, pełnią raczej funkcję wykonawczą niż decyzyjną. W praktyce największy wpływ na działanie resortu mają jego szefowie – to oni ustalają priorytety, decydują o kierunkach wydatków i prowadzą negocjacje z premierem czy innymi ministrami. Wiceministrowie mogą zgłaszać potrzeby regionu, ale bez poparcia swojego przełożonego pozostają głosem w tłumie. Tak więc nawet jeśli pojawi się kilku reprezentantów województwa śląskiego w gabinecie wiceministrów, realny wpływ na przyszłość regionu – i tak pozostanie w rękach tych, którzy rządzą z Warszawy.

Regiony bez własnego ministra mogą liczyć na jedno – długie kolejki do centralnych inwestycji i wieczne czekanie na swoją kolej. – Największe inwestycje gospodarcze wędrują tam, gdzie są ministrowie, premierzy, ich polityczne zaplecze. To normalne, bo lobbowanie na rzecz swojego miasta, regionu to rzecz całkowicie normalna. A na Śląsku czy w Zagłębiu? Trudno znaleźć cokolwiek spektakularnego, co powstałoby dzięki funduszom i działaniom centralnym – zauważa prezydent Sosnowca.

„Głęboki restart” Tuska czy ślepa uliczka?

Tusk obiecywał wskrzeszenie ideałów ducha kampanii z 2023 roku, ale z tym samym kapitanem u steru nowy początek wydaje się mrzonką. Przywołując kontrowersyjną postać Cortésa, który spalił okręty, by zmusić ludzi do działania, premier przeoczył, że dla województwa śląskiego likwidacja Ministerstwa Przemysłu może być odebrana jako utrata ważnej szansy na rozwój regionu. Mieszkańcy regionu, niczym Aztekowie podbici przez konkwistadora, czują się zdradzeni przez decyzje Warszawy.

Rekonstrukcja, zamiast przynieść nadzieję, podkreśla obojętność rządu.

– Nie jesteśmy problemem. Nie jesteśmy obciążeniem. Jesteśmy ludźmi. Zasługujemy na miejsce przy tym stole. I nie, nie chodzi o funkcje dla samej funkcji. Chodzi o to, by ktoś w rządzie reprezentował nasz głos, znał nasze problemy, widział nasze potrzeby. Bo bez tego Polska będzie się rozwijać nierówno. I niesprawiedliwie – pisze Chęciński.

„Superresorty” mają usprawnić decyzje, ale bez śląskiego głosu w Warszawie akurat ten region Polski może pozostać na uboczu. – „Nic o nas bez nas" to doskonale znane tłumaczenie łacińskiej sentencji. Myślę, że w imieniu wszystkich z regionu mogę jasno zadeklarować, że jesteśmy gotowi do pracy dla dobra Polski, w tym dla Śląska i Zagłębia, ale razem z nami – deklaruje prezydent Sosnowca.

Ale kto wie, może to wszystko tylko znak czasów? W końcu w epoce „superresortów” nawet marginalizacja musi być zorganizowana na wielką skalę. Może za kilka lat ktoś znowu przypomni sobie o Śląsku – najlepiej tuż przed kolejnymi wyborami. Do tego czasu można przecież oglądać rekonstrukcje rządu jak kolejny sezon serialu: dużo pozornych zmian, ale fabuła ta sama.

Na koniec można chyba tylko pogratulować wytrwałości wszystkim, którzy wierzą, że polityczne obietnice mają coś wspólnego z rzeczywistością. Sprawa Śląska i Zagłębia po raz kolejny pokazuje, że polska polityka lubi zataczać koło. Dobrze, że chociaż ładne slogany w mediach społecznościowych się nie deaktualizują.

