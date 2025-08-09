Happening przed KPRM. Wiceprezes PiS o aferze KPO: Splunięcie obywatelom prosto w twarz

PiS zorganizowało konferencję ws. KPO. – To jedna z największych afer po 1989 roku, ponieważ jest to wydatkowanie środków publicznych, europejskich, bez żadnego sensu, na rzeczy luksusowe, bez kontroli, bez sprawdzenia, bez weryfikacji, do ludzi, którzy często są często powiązani z działaczami KO albo są ich wręcz małżonkami. Takiej afery ujawnionej w internecie przez sam rząd, który wrzucił mapę pokazującą dofinansowania, jeszcze w historii III RP nie było – mówił Tomasz Bocheński.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości wymieniał przykłady nieprawidłowości. 400 tys. zł trafiło na piwo bezalkoholowe w Wejcherowie, taką samą kwotę otrzymała firma, gdzie jest klub dla swingersów oraz Ministerstwo Śledzia i Wódki w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku. Bocheński zaznaczył, że „sprawa będzie przez nich gruntownie badana i sprawdzana za pomocą kontroli poselskich i doniesień do prokuratury”. Dodał, że będą też ustalani wszyscy beneficjentów tych środków.

Afera KPO. Tobiasz Bocheński o „odpowiedzi na pytanie, które stawia pół Polski”

– I ustalimy odpowiedź na pytanie, które stawia pół Polski – czy osoby, które otrzymywały dofinansowanie w ramach tego miliarda 200 mln zł, są powiązane z wpłatami na KO albo na kampanię Rafała Trzaskowskiego – kontynuował wiceprezes PiS. Bocheński ocenił, że „afera jest bulwersująca, bo pokazuje, w jaki absurdalny i skandaliczny sposób wydatkowane są środki publiczne”. Zdaniem europosła Prawa i Sprawiedliwości „to jest splunięcie obywatelom prosto w twarz”.

– Od poniedziałku rusza akcja, która będzie skierowana na wyjaśnienie do cna tej sprawy, wszystkich powiązań, zależności, kwestii decyzyjnych, nie tylko tych posłów KO ze świecznika, jak najbogatszy, jak podają niektóre media, poseł KO, który nie widzi nic złego w tym, że jego żona otrzymała pieniądze na restaurację, ale również będziemy sprawdzać tych lokalnych wojewodów, radnych w Polsce lokalnej – podsumował Bocheński. Wiceprezes PiS wbił też tabliczkę z „brakującym ministerstwem”.

