Leszek Miller przestrzegł Donalda Tuska. „To jest poważna sprawa”

Był premier Leszek Miller do zamieszania wokół środków z KPO odniósł się w programie „Prezydenci i premierzy”. Doświadczony polityk zwrócił uwagę, że część mediów i polityków bagatelizuje sprawę niecelowego wydawania środków z KPO, przeznaczonych na wsparcie branży gastronomicznej i hotelarskiej. Nie zgodził się z takim podejściem i zastrzegł, że w jego ocenie sprawa jest „bardzo poważne”.

Afera z KPO. Miller zapowiada duże konsekwencje

– Wpływ afery z KPO trzeba oceniać w perspektywie zarówno utrzymania władzy, jak i kształtu koalicji, i pozycji w Sejmie – podkreślał. Wyśnił też, dlaczego ta sprawa może być bardzo bolesna dla obozu Donalda Tuska. – Następuje osłabienie wizerunku rządu jako ekipy fachowców, którzy mieli uporządkować państwo i wykorzystać KPO w sposób transparentny – zauważał. Jak mówił, będzie to „polityczne paliwo” dla Prawa i Sprawiedliwości do odbudowy swojej pozycji.

Według Millera narracja PiS będzie prosta: „PO nie tylko nie jest lepsza od nas, ale nawet gorsza, bo bierze unijne pieniądze i je rozkrada”. Wszystko to może wykorzystać także prezydent Karol Nawrocki, jako argument do blokowania projektów rządu. Na koniec, jak dodał Miller, cała afera może też osłabić polski rząd w relacjach z Komisją Europejską.

Komorowski i Pawlak o aferze z KPO

Nieco łagodniej do tej kwestii podeszli Bronisław Komorowski i Waldemar Pawlak. Były prezydent przyznał, że nie potrafi jeszcze ocenić skali nieprawidłowości w wydatkowaniu KPO. – Jedną rzecz wiemy, że odzyskanie pieniędzy z KPO to ogromy sukces rządu i ogromne marnotrawstwo poprzedniego – zaznaczył. – Polska ma mało czasu i rośnie ryzyko popełnienia błędu – dodawał. Mówił tez, że aferę wykrył i ujawnił sam rząd, a nie opozycja, co należy pochwalić.

Waldemar Pawlak starał się stanąć pośrodku. – Zz jednej strony trzeba wypalić gorącym żelazem wszelkie błędy i nadużycia – deklarował. – A z drugiej pokazywać na co te środki idą, bo m.in. 83 szpitale będą wyremontowane, wielkie inwestycje kolejowe i w energetykę wiatrową na morzu – dodawał.

